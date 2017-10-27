Перестановки в органах власти в Китае: чем примечательны новые люди

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Серьезные перестановки произошли в составе высшего органа власти в КНР — Постоянного комитета Политбюро (ПКПБ) ЦК Коммунистической партии Китая. Сменились пятеро из семи членов ПКПБ. Чем примечательны новые люди в руководстве Компартии Китая, РИА Новости рассказал руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александр Габуев.

ПКПБ состоит из семи самых влиятельных членов партии, которые занимают высшие государственные и партийные должности. Решения в постоянном комитете принимаются на основе всеобщего согласия.

Новый состав ПКПБ был избран по итогам первого пленума ЦК КПК 19-го созыва, который прошел утром в среду. Из предыдущего состава Постоянного комитета Политбюро остались лишь двое — генеральный секретарь Центрального комитета КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета Китая Си Цзиньпин и премьер Госсовета Ли Кэцян.

Представление ПКПБ

Согласно устоявшейся традиции, новых членов Постоянного комитета Политбюро представляет генеральный секретарь на пресс-конференции по итогам первого пленума. Первым после Си Цзиньпина на сцену в среду вышел, как и ожидалось, премьер Госсовета КНР, "второй человек" в иерархии Ли Кэцян. За ним последовал начальник канцелярии ЦК КПК Ли Чжаньшу, который может занять пост главы парламента (ВСНП). Далее шел вице-премьер Госсовета Ван Ян, пятым был заведующий Центра политических исследований при ЦК КПК Ван Хунин, шестым — новый глава дисциплинарной комиссии Чжао Лэцзи, замкнул семерку глава парткома Шанхая Хань Чжан. При этом встали они в другом порядке, Си Цзиньпин находился в центре, по левую и правую руку от него встали Ли Кэцян и Ли Чжаньшу.

По словам Александра Габуева, практически весь новый состав Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК — либо лояльные Си Цзиньпину боссы партии, либо его прямые протеже.

Ближайшие сподвижники Си Цзиньпина

Как отметил Габуев, генсек ЦК КПК Си Цзиньпин смог провести в состав ПКПБ своих ближайших соратников, в числе которых Ли Чжаньшу, Ван Хунин и Чжао Лэцзи.

Ли Чжаньшу родился в 1950 году в провинции Хэбэй. С 2012 года является членом Политбюро ЦК КПК, а также главой Канцелярии ЦК КПК. В 2010-2013 году занимал пост секретаря комитета КПК провинции Гуйчжоу. Многие Аналитики высказывают мнение, что в марте следующего года Ли Чжаньшу может возглавить высший законодательный орган страны — Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), сменив Чжан Дэцзяна. По мнению экспертов, это назначение поможет Си Цзиньпину обрести уверенную поддержку со стороны парламента, что облегчит проведение запланированных реформ и крупных изменений в стране, но при этом нахождение сторонника лидера государства на посту главы ВСНП повысит роль и значимость самого законодательного органа.

По мнению Габуева, Ли Чжаньшу – третий человек в иерархии китайской власти.

"Ли (Чжаньшу) – один из самых близких к Си Цзиньпину людей", — сказал он, пояснив, что Си Цзиньпин знаком с Ли Чжаньшу с 1980х годов, когда последний возглавлял один из уездов китайской провинции Шэньси, а когда Си Цзиньпин стал генсеком партии, он пролоббировал назначение Ли Чжаньшу на его нынешний пост.

Габуев добавил, что начальник канцелярии ЦК КПК сопровождает китайского лидера во всех поездках, является его доверенным лицом на переговорах по стратегическим вопросам с Москвой.

Еще одним ближайшим соратником Си Цзиньпина, по словам эксперта, является Чжао Лэцзи.

Чжао Лэцзи родился в городе Сиань (провинция Шэньси) в 1957 году. С 2012 года является членом Политбюро ЦК КПК и заведующим Организационным отделом ЦК КПК. С 2008 по 2013 годы был секретарем комитета КПК провинции Шэньси. Ранее эксперты отмечали, что Чжао Лэцзи, которому только 60 лет, хорошо подходит должность главы Центральной комиссии по проверке дисциплины.

По словам Габуева, Чжао Лэцзи – шестой человек в иерархии китайской власти. Он отметил, что Чжао Лэцзи выходец из той же провинции, что и Си Цзиньпин – Шэньси.

"Последние пять лет Чжао Лэцзи возглавлял организационный отдел Центрального комитета компартии. Все это время он был заместителем Ван Цишаня в руководящей группе Центрального комитета по инспекционной работе. Передав в руки Чжао Лэцзи Центральную комиссию по проверке дисциплины, Си Цзиньпин сохранит полный контроль над этим мощнейшим инструментом", — сказал Габуев.

Третьим ближайшим сподвижником Си Цзиньпина, как отметил Габуев, является Ван Хунин, теперь занимающий пятую строчку в иерархии Компартии Китая.

Ван Хунин родился в 1955 году в уезде Лайчжоу, провинция Шаньдун. С 2012 года является членом Политбюро ЦК КПК, а также заведующим Центром политических исследований ЦК КПК. Он признанный ученый, магистр юридических наук, бывший профессор Фуданьского университета с 2012 года. Ожидается, что он будет заниматься вопросами идеологии, пропаганды и организационной работой внутри партии.

"Ван (Хунин) возглавлял в Центральном комитете отдел политических исследований с 2002 года, был главным теоретиком партии. Ван Хунин органично вписался и в команду Си Цзиньпина, сыграл большую роль в формулировании его идей вроде "Один пояс – один путь", — пояснил Габуев.

Комсомольская и Шанхайская группировки

Еще двумя новыми членами Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК стали вице-премьер Госсовета Ван Ян и глава парткома Шанхая Хань Чжэн. По словам Александра Габуева, они не принадлежат кругу Си Цзиньпина.

Ван Ян родился в 1955 году в округе Сучжоу провинции Аньхой. Является вице-премьером Госсовета КНР с 2013 года. С 2013 же года входит в руководящую группу Госсовета КНР. С 2007 по 2012 годы был секретарем комитета КПК провинции Гуандун. В 2005-2007 годах – секретарь парткома Чунцина. По сообщениям китайских СМИ, Ван Ян сменит ушедшего из ПК Чжан Гаоли на посту первого вице-премьера. Ожидается, что это произойдет по итогам сессии высшего законодательного органа страны, которая состоится в марте следующего года. Отмечалось, что такая расстановка говорит о том, что Си Цзиньпин хочет сохранить политическую преемственность и стабильность. Ван Яна называют одним из ярких реформаторов, он курирует вопросы сельского хозяйства, международной торговли и экономических отношений. Ван Ян совместно с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным является сопредседателем российско-китайской межправительственной комиссии по подготовке встреч глав правительств. В мае 2017 года глава правительства России вручил Ван Яну Орден Дружбы за большой вклад в укрепление сотрудничества с РФ.

"Ван Ян – это выдвиженец (бывшего председателя КНР – ред.) Ху Цзиньтао и представитель "комсомольской группировки", — сказал Габуев.

Говоря об еще одном новом члене ПКПБ – Хань Чжэне, он отметил, что глава парткома Шанхая сделал свою политическую карьеру в этом городе, а своим выдвижением обязан бывшему председателю КНР Цзян Цзэминю.

Хань Чжэн родился в 1954 году, член КПК с 1975 года. Вся его карьера связана с городом Шанхай, секретарем парткома которого он является в настоящий момент. Занимал пост мэра Шанхая с 2003 по 2012 год, а также возглавлял кампанию по антикоррупционной борьбе в крупнейшем китайском мегаполисе. Знакомые с происходящей в партии ситуацией источники китайских СМИ сообщали ранее, что Хань Чжэн может в марте 2018 года возглавить Народный политический консультативный совет Китая. Отмечалось также, что наличие в составе ПКПБ секретаря парткома Шанхая стало уже своеобразной традицией. Ожидается, что он будет заниматься вопросами идеологии, пропаганды и организационной работой внутри партии.

"Появление в Постоянном комитете Политбюро этих двух представителей комсомольской и шанхайской группировок можно рассматривать как желание Си Цзиньпина сохранить консенсус и не ломать партию", — считает Габуев.