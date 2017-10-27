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В Индии рассматривают возможность разблокировки "ВКонтакте"

14:0827.10.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЛоготип компании В контакте в офисе компании Mail.ru. Архивное фотоЛоготип компании В контакте в офисе компании Mail.ru. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 окт — РИА Новости, Инсаф Басиров. Власти Индии рассматривают возможность разблокировки доступа к российской социальной сети "ВКонтакте", которая заблокирована в стране с сентября, сообщил РИА Новости источник в правительстве страны.

Социальная сеть Вконтакте
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Индийские провайдеры начали блокировать доступ к "ВКонтакте" 12 сентября. В министерстве электронных и информационных технологий Индии решение о блокировке назвали мерой предосторожности для борьбы с угрозой распространения игры "Синий кит", принуждающей подростков к суициду. Представитель министерства заявил РИА Новости, что соцсеть сможет восстановить работу после того, как власти страны получат от ее администрации гарантии удаления любых ссылок на игру. Хотя в министерстве заявляли, что "вышли" на администрацию социальной сети для разрешения ситуации, контакт между сторонами был налажен лишь в октябре при содействии со стороны посольства РФ в Нью-Дели.

"Мы смогли установить с ними связь. Мы запрашивали определенные гарантии от них, и они предоставили эти заверения. Мы рассматриваем возможность отмены блокировки, процесс инициирования (разблокировки) начат, он займет некоторое время", — заявил собеседник агентства.

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© Фото : Пресс-служба "ВКонтакте"
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Он затруднился назвать сроки отмены блокировки, поскольку требуются решения "на каждом уровне правительства". Но при этом выразил надежду, что это произойдет "как можно раньше".

"Есть определенный процесс, которому мы должны следовать. Мы следуем ему, мы остаемся приверженными цели разрешить эту проблему как можно раньше", — заявил он.

Собеседник агентства отметил, что, если потребуется, власти Индии могут вновь обратиться к администрации соцсети, но выразил надежду, что "дальнейшая информация не понадобится".

Иконки социальных сетей на экране смартфона. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Проблема игры "Синий кит" стала актуальной в Индии в конце июля — начале августа, когда стали появляться первые сообщения о случаях самоубийств подростков, предположительно, игравших в нее. Всего СМИ сообщали, как минимум, о десяти таких случаях по всей стране, однако официально подтвержденных данных до сих пор нет. С тех пор предпринимаются меры для борьбы с угрозой, в частности, в августе индийские власти связались с Facebook, Google, Twitter для получения заверений, что они будут бороться с распространением игры через их платформы.

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