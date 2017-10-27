В МВД Украины назвали версию о "российском следе" основной по делу о взрыве

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости. Украинские правоохранители рассматривают "деятельность российских спецслужб " как основную версию покушения на депутата Верховной рады от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, заявил советник министра внутренних дел Украины, депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

МВД Украины ранее сообщило, что в среду вечером при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт". Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых покушение на Мосийчука.

По утверждению Геращенко, "основной версией остается деятельность российских спецслужб".

"Вероятнее всего, мотивом было сделать так, чтобы показать, что иностранные спецслужбы и их наемники с оккупированных территорий могут реализовать теракты в Киеве", — заявил Геращенко в эфире телеканала "Эспрессо".

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Он добавил, что следствие будет рассматривать все версии, но эта остается основной. Специалисты продолжают исследовать остатки взрывчатки возле редакции "Эспрессо". Сообщается, что вероятнее всего, это было самодельное взрывное устройство.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что обвинения в адрес России в связи с покушением на Мосийчука являются очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии.

В Киеве при резонансных происшествиях регулярно заявляют о "российском следе". В Москве эти заявления называют абсурдными. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".