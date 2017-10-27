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В МВД Украины назвали версию о "российском следе" основной по делу о взрыве

Сюжет:
Взрыв в центре Киева (41)
14:0427.10.2017
(обновлено: 14:12 27.10.2017)
01704
© AP Photo / Ukrainian Police Press ServiseНа месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, УкраинаНа месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина
© AP Photo / Ukrainian Police Press Servise

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости. Украинские правоохранители рассматривают "деятельность российских спецслужб " как основную версию покушения на депутата Верховной рады от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, заявил советник министра внутренних дел Украины, депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в больнице
© AP Photo / Ukrainian Radical Party Press Servise
Раненный в Киеве депутат Мосийчук сообщил, что его состояние улучшается
МВД Украины ранее сообщило, что в среду вечером при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт". Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых покушение на Мосийчука.

По утверждению Геращенко, "основной версией остается деятельность российских спецслужб".

"Вероятнее всего, мотивом было сделать так, чтобы показать, что иностранные спецслужбы и их наемники с оккупированных территорий могут реализовать теракты в Киеве", — заявил Геращенко в эфире телеканала "Эспрессо".

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© 2017 Associated Press Ruptly
Был очень мощный взрыв - очевидец о теракте в Киеве

Он добавил, что следствие будет рассматривать все версии, но эта остается основной. Специалисты продолжают исследовать остатки взрывчатки возле редакции "Эспрессо". Сообщается, что вероятнее всего, это было самодельное взрывное устройство.

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017
© AFP 2017
МИД потребовал доказательств "причастности" России к покушению на Мосийчука
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что обвинения в адрес России в связи с покушением на Мосийчука являются очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии.

В Киеве при резонансных происшествиях регулярно заявляют о "российском следе". В Москве эти заявления называют абсурдными. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".

Кадры с места взрыва в центре Киева
© AP Photo / Ukrainian Police Press ServiseВзрыв в центре Киева прогремел в тот момент, когда депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук выходил из здания телеканала "Эспрессо".На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина
© AP Photo / Ukrainian Police Press Servise
Взрыв в центре Киева прогремел в тот момент, когда депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук выходил из здания телеканала "Эспрессо".
© AP Photo / Ukrainian Police Press ServiseПо данным МВД страны, мощность взрывного устройства, которое было заложено в мотоцикле, припаркованном у здания, составила не менее одного килограмма в тротиловом эквиваленте.На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина
© AP Photo / Ukrainian Police Press Servise
По данным МВД страны, мощность взрывного устройства, которое было заложено в мотоцикле, припаркованном у здания, составила не менее одного килограмма в тротиловом эквиваленте.
© REUTERS / Gleb GaranichВ МВД Украины взрыв квалифицировали как теракт, дело будет расследовать Главное управление СБУ в Киеве, а процессуальное руководство возьмет на себя городская прокуратура.На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина
© REUTERS / Gleb Garanich
В МВД Украины взрыв квалифицировали как теракт, дело будет расследовать Главное управление СБУ в Киеве, а процессуальное руководство возьмет на себя городская прокуратура.
© REUTERS / Gleb GaranichВ результате инцидента погибли два человека, 30-летний охранник депутата, бывший сотрудник спецподразделения "Беркут", и прохожий, который оказался рядом в момент взрыва.На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина
© REUTERS / Gleb Garanich
В результате инцидента погибли два человека, 30-летний охранник депутата, бывший сотрудник спецподразделения "Беркут", и прохожий, который оказался рядом в момент взрыва.
© AFP 2017Сам депутат Рады и еще двое человек получили ранения. Ночью Мосийчуку сделали операцию, он уже пришел в себя. Врачи оценивают состояние депутата как средней степени тяжести.На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017
© AFP 2017
Сам депутат Рады и еще двое человек получили ранения. Ночью Мосийчуку сделали операцию, он уже пришел в себя. Врачи оценивают состояние депутата как средней степени тяжести.
© AFP 2017Депутат уверен, что остался жив исключительно благодаря действиям своего охранника Руслана. "Выражаю искренние соболезнования его семье. Я никогда их не забуду. Теперь у меня трое детей. Третий ребенок — четырехлетняя дочь Руслана", — написал Мосийчук в Facebook.На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017
© AFP 2017
Депутат уверен, что остался жив исключительно благодаря действиям своего охранника Руслана. "Выражаю искренние соболезнования его семье. Я никогда их не забуду. Теперь у меня трое детей. Третий ребенок — четырехлетняя дочь Руслана", — написал Мосийчук в Facebook.
© AFP 2017Мосийчук считает, что это было спланированное покушение на его жизнь. По его мнению, "заказчики сидят в Москве, исполнители — киевские, не исключено, что агентура из патриотической среды".На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017
© AFP 2017
Мосийчук считает, что это было спланированное покушение на его жизнь. По его мнению, "заказчики сидят в Москве, исполнители — киевские, не исключено, что агентура из патриотической среды".
© REUTERS / Gleb GaranichЛидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко уверен, что взрыв является покушением на Мосийчука из-за его профессиональной деятельности и политической позиции.На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина
© REUTERS / Gleb Garanich
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко уверен, что взрыв является покушением на Мосийчука из-за его профессиональной деятельности и политической позиции.
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