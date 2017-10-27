Расколотое общество: у парламента в Барселоне проходят митинги

Девушки в флагах Испании и Каталонии во время демонстрации в Барселоне. Архивное фото

Девушки в флагах Испании и Каталонии во время демонстрации в Барселоне. Архивное фото

БАРСЕЛОНА, 27 окт – РИА Новости, Елена Шестернина. Митинг в поддержку провозглашения Каталонии независимым государством начался в пятницу недалеко от здания парламента автономного сообщества в Барселоне, где сегодня депутаты рассмотрят предложения фракций о мерах в ответ на действия правительства Испании, которое может ввести прямое правление Мадрида в регионе.

Особые надежды

Коалиции "Вместе за "да" и "Кандидатура народного единства", имеющие в парламенте абсолютное большинство — 71 мандат, предложили принять резолюцию, в тексте которой значится: "Построим Каталонскую республику в качестве независимого, суверенного, правового, демократического государства".

© РИА Новости / Елена Шестернина Участники акции в поддержку провозглашения независимости у здания парламента Каталонии в Барселоне. 27 октября 2017 © РИА Новости / Елена Шестернина Участники акции в поддержку провозглашения независимости у здания парламента Каталонии в Барселоне. 27 октября 2017

Входы в Парк Сьютаделья, на территории которого находится здание каталонского парламента, закрыты для посетителей, пройти могут только депутаты и журналисты. Рядом и в парке выставлены усиленные патрули каталонской полиции. В воздухе завис вертолет.

Люди, пришедшие поддержать провозглашение нового государства, организовали "живой коридор", через который на территорию парка проходят депутаты. Митингующие им аплодируют и скандируют "Независимость!", "Да здравствует Каталония!".

У многих в руках традиционные на подобных митингах Эстелады — неофициальные флаги независимой Каталонии. Один молодой человек помимо Эстелады держит в руках флаг Страны басков. "Я считаю, что и Каталония, и Страна басков должны стать независимыми", — говорит он, отмечая, что родился в Каталонии, но долгое время жил в Бильбао.

Женщина лет 60 держит в руках растяжку на английском "Помогите Каталонии, спасите Европу". На просьбу объяснить, что именно подразумевается под этими словами, она не ответила.

Организатором митинга выступила общественная организация "Каталонская национальная ассамблея", ее лидер Жорди Санчес был задержан в связи с обвинениями в мятеже.

Митинги в Барселоне проходят ежедневно, в них участвуют как сторонники, так и противники независимости. Но на этот, как признаются его участники, они возлагают особые надежды.

"Что сегодня произойдет? Сегодня провозгласят независимость", — уверен один из сторонников появления на карте Европы нового государства.

Расколотое сообщество

"Пусть это, наконец, закончится", — чаще всего можно услышать от обычных жителей Барселоны. "Общество расколото, половина за независимость, половина против. Но самое худшее в том, что оказались расколоты семьи. У меня есть знакомые, так там до того дошло, что муж с женой не разговаривают из-за политики", — рассказывает таксист Андрес. Сам он родом из Севильи, но живет в Барселоне уже двадцать лет.

То, что происходило в четверг в здании женералитета, когда председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон то анонсировал заявление, на котором собирался объявить о досрочных выборах, то его отменял, продавец магазина в центре Барселоны Лаура называет "безумием".

"А как это еще назвать можно – когда целый день события менялись настолько быстро, что мы просто не успевали понять, что происходит. Сначала выборы Пучдемон собирался объявить, потом передумал, теперь вообще не понятно, чем день закончится", — говорит она. Виноватыми Лаура считает всех – и женералитет, и правительство Испании, которые отказываются разговаривать и решать проблему. "Может, кто-то о людях подумает? Разве так трудно отступить, умерить свои амбиции?", — говорит она.

Официант Андрес считает, что испанское правительство должно было уступить. "Никто в Каталонии не смирится с тем, чтобы нас лишили самоуправления. Даже те, кто выступает против независимости. Зачем наказывать весь народ, если виноваты лишь радикалы?", — говорит он.

По городу развешаны Эстелады – неофициальные флаги Каталонии. На столбах – листовки самого разного содержания, в основном призывающие к провозглашению независимости и критикующие испанские власти, причем в самом резком ключе. На одной – фотографии короля Фелипе VI, премьера Мариано Рахоя и диктатора Франсиско Франко, правившего в Испании с 1939 по 1975 годы и надпись "Нельзя давить свой народ. Франкисты".

© РИА Новости / Елена Шестернина Участники акции в поддержку провозглашения независимости у здания парламента Каталонии в Барселоне. 27 октября 2017 © РИА Новости / Елена Шестернина Участники акции в поддержку провозглашения независимости у здания парламента Каталонии в Барселоне. 27 октября 2017

Сенат Испании в пятницу обсуждает меры правительства страны по применению 155-й статьи конституции, что предполагает введение прямого управления Мадрида в Каталонии. Выступая на заседании, премьер Рахой в который раз обвинил власти автономного сообщества в нарушении закона, заявив, что у правительства просто не остается иных возможностей для урегулирования ситуации, кроме как применить 155 статью конституции. Эта статья за 39 лет существования основного закона еще ни разу не применялась. Меры по сути вводят прямое управление испанского правительства в Каталонии, отстраняют от власти женералитет и предполагают досрочные выборы.

Одновременно парламент автономного сообщества обсуждает резолюции об "ответных мерах".

Партии "Вместе за "да" и "Кандидатура народного единства", имеющие в каталонском парламенте абсолютное большинство, предлагают исполнить мандат, полученный на референдуме 1 октября, то есть провозгласить независимость от Испании в одностороннем порядке. Согласно данным, которые приводит женералитет, на референдуме, который признан незаконным Конституционным судом, более 90% проголосовали за независимость, при этом явка составила 43%.

© РИА Новости / Елена Шестернина Участники акции в поддержку провозглашения независимости у здания парламента Каталонии в Барселоне. 27 октября 2017 © РИА Новости / Елена Шестернина Участники акции в поддержку провозглашения независимости у здания парламента Каталонии в Барселоне. 27 октября 2017

В минувшую субботу правительство Испании решило задействовать 155-ю статью конституции — впервые за 39 лет с момента принятия основного закона. Кабинет министров предложил отстранить от должностей каталонское правительство и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. До тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Для введения мер в действие необходимо одобрение сената, впрочем, у правящей в Испании Народной партии в верхней палате парламента абсолютное большинство.

Глава женералитета Карлес Пучдемон заявил 26 октября, что не будет проводить досрочные выборы, поскольку не получил достаточных гарантий от Мадрида, что это позволит избежать применения 155 статьи.