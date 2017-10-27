Актер Дмитрий Орлов опроверг сообщения о "дебоше" на борту самолета

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Актер Дмитрий Орлов ("Брат2", "Сестры") не устраивал дебош в самолете, его обвиняют в порче имущества, так как у него сломалось кресло в салоне, проверка ОВД аэропорта Домодедово никаких нарушений с его стороны не выявила и никакого дела заведено не было, рассказал актер РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что Орлова обвиняют в дебоше на борту самолета. В полицию поступило заявление из авиакомпании "Белавиа", что он якобы сломал два кресла. Сама компания отказалась давать комментарии по этому поводу.

"Меня обвиняют не в дебоше, а в порче имущества. Подо мной сломалось кресло в самолете. 5 октября я возвращался с гастролей вместе с коллегами, которые были свидетелями того, что с моей стороны никаких действий, которые могли бы привести к порче кресла, не было", — рассказал Орлов.

Актер подчеркнул, что "кресло в самолете является частью безопасности пассажира, сломать его довольно сложно, практически невозможно".

"На борту была очень агрессивная стюардесса, которая угрожала мне посадить самолет в Смоленске, но закончилось все тем, что они написали заявление про порчу имущества. В ОВД "Домодедово" была проведена проверка по этому поводу и никакого дела не было возбуждено. На сегодняшний день какая-то новая претензия ко мне пришла в то же ОВД от чиновников "Белавиа", — рассказал Орлов, отметив, что эта глупая ситуация будет исчерпана в ближайшее время.

Дмитрий Орлов сыграл в кино около 50 ролей, в частности в таких фильмах, как "Брат-2", "Сестры", "Метро", "Фамильные ценности" и других.