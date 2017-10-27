Додон хочет законодательно запретить идею объединения с Румынией

КИШИНЕВ, 27 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон не исключает возможности проведения в 2018 году консультативного референдума по вопросу запрета на законодательном уровне идеи объединения с Румынией, сообщает Sputnik Молдова.
Президент подчеркнул, что знает, каким будет результат этого референдума.
"Твердо уверен, что большинство населения страны против тех, кто хочет ликвидировать государственность", — сказал молдавский лидер.
Ранее Додон заявлял, что намерен блокировать инициативу депутатов парламента внести поправку в конституцию страны и изменить название государственного языка с "молдавского" на "румынский".
Согласно данным соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдовы высказываются против объединения республики с Румынией.
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