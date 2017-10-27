Додон хочет законодательно запретить идею объединения с Румынией

КИШИНЕВ, 27 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон не исключает возможности проведения в 2018 году консультативного референдума по вопросу запрета на законодательном уровне идеи объединения с Румынией, сообщает Sputnik Молдова.

"Я адепт запрета унионизма (идеи объединения Молдовы и Румынии — ред.) в республике. Мы рассматриваем очень серьезно и обсуждаем, может, стоит провести консультативный референдум. Спросим народ, поддерживают ли они запрет унионизма — да или нет", — заявил Додон.

Президент подчеркнул, что знает, каким будет результат этого референдума.

"Твердо уверен, что большинство населения страны против тех, кто хочет ликвидировать государственность", — сказал молдавский лидер.

Ранее Додон заявлял, что намерен блокировать инициативу депутатов парламента внести поправку в конституцию страны и изменить название государственного языка с "молдавского" на "румынский".

В марте 2018 года исполняется 100 лет с момента принятия исторического решения Sfatul Tarii ("Совет страны" — ред.) о присоединении Бессарабии к Румынии.

Согласно данным соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдовы высказываются против объединения республики с Румынией.

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