Маразм крепчал: Слуцкий о "советском следе" в деле об убийстве Кеннеди

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал маразмом и абсурдом поиск "советского следа" в деле об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди.

Ранее сообщалось, что в одном из рассекреченных документов ЦРУ говорится о том, что Ли Харви Освальд, убийца Кеннеди, за два месяца до преступления побывал в Мехико, где общался с советским дипломатом, который, по данным американской разведки, был сотрудником КГБ.

"Маразм крепчал: в США говорят о "советском следе" в убийстве Кеннеди. Не удивлюсь, если завтра Россию обвинят еще и в убийстве Линкольна", — написал Слуцкий в своем микроблоге Twitter.

"Таких "уникальных находок" в Штатах не делали даже в разгар холодной войны. Теперь доходят до полного абсурда", — добавил он.

Джон Фицджеральд Кеннеди был убит в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Двумя днями позже Освальд был застрелен в полицейском участке Далласа Джеком Руби в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму.

В четверг в США были впервые опубликованы около 3 тысяч документов об убийстве Кеннеди — база данных из 2891 документа доступна на сайте Национальных архивов. Это очередная порция документов — предыдущая была опубликована 24 июля и содержала 3,9 тысячи документов.