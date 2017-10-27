Маразм крепчал: Слуцкий о "советском следе" в деле об убийстве Кеннеди

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал маразмом и абсурдом поиск "советского следа" в деле об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди.
"Маразм крепчал: в США говорят о "советском следе" в убийстве Кеннеди. Не удивлюсь, если завтра Россию обвинят еще и в убийстве Линкольна", — написал Слуцкий в своем микроблоге Twitter.
"Таких "уникальных находок" в Штатах не делали даже в разгар холодной войны. Теперь доходят до полного абсурда", — добавил он.
В четверг в США были впервые опубликованы около 3 тысяч документов об убийстве Кеннеди — база данных из 2891 документа доступна на сайте Национальных архивов. Это очередная порция документов — предыдущая была опубликована 24 июля и содержала 3,9 тысячи документов.