Более 600 тысяч беженцев-рохинджа прибыли в Бангладеш за два месяца

ЖЕНЕВА, 27 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 605 тысяч беженцев-рохинджа прибыли в Бангладеш из Мьянмы с 25 августа, сообщает Международное агентство по миграции.
Гуманитарные организации ООН активно оказывают помощь вновь прибывшим рохинджа. Люди приходят в Кокс-Базар истощенными, с физическими и психологическими травмами.
При этом помощь необходима рохинджа и в Мьянме. Из-за ограничений, которые ввели власти страны, гуманитарные агентства не могут доставить продовольствие и медикаменты в штат северный Ракхайн, где проживает народность рохинджа. Детский фонд ООН в пятницу заявил, что с 25 августа был вынужден прекратить лечение четырех тысяч детей с признаками серьезного истощения, так как в данный район был прекращен доступ.
Мьянманские военные 25 августа начали масштабную операцию против боевиков из организации "Араканская армия спасения рохинджа", организовавших синхронизированное нападение на пограничные посты, полицейские участки и воинские части в штате Ракхайн.
Ситуация на территориях проживания рохинджа остается неясной из-за отсутствия доступа прессы и международных представителей. Правозащитники обвиняют власти Мьянмы в убийстве представителей меньшинства, в то время как мьянманское правительство заявляет о проведении гуманитарной операции, а силовые акции объясняет нападениями террористов.
Подробнее об истории религиозно-этнического конфликта в Мьянме читайте в справке РИА Новости >>