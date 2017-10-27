Трамп рассказал, почему навсегда отказался от алкоголя и табака

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, как пример его старшего брата заставил его навсегда отказаться от употребления алкоголя и табака, сообщает телеканал CNN.

Один из братьев президента США, Фред Трамп, страдал от алкоголизма большую часть своей жизни и умер в возрасте 43 лет.

"У меня был брат, Фред. Отличный парень, самый красивый парень, замечательный человек, намного лучше меня. Но у него была проблема. У него была проблема с алкоголем, и он говорил мне: "Не пей, не пей ". Он был значительно старше, и я слушал его, и уважал его", — рассказал президент США, выступая в Белом доме в четверг.

По словам Трампа, он послушался брата и решил не прикасаться к алкоголю и табаку. "Я усвоил этот урок благодаря Фреду. Усвоил", — сказал он.

Дональд Трамп сделал борьбу с "опиоидной эпидемией" ключевым аспектом своей предвыборной кампании в 2016 году. Президент неоднократно говорил о том, что хорошо знаком с проблемой наркозависимости, так как был свидетелем борьбы с этим недугом родного брата.

В августе Трамп провел совещание по борьбе с зависимостью от опиатов и заявил, что надо делать акцент на профилактику. Американские правоохранители размышляют о стратегиях борьбы с "эпидемией опиатов" — среди них возможность ужесточить процедуру выдачи рецептов и ответственность за нелегальный оборот специализированных препаратов.