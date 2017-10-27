США хотят доказать "советский след" в убийстве Кеннеди, заявил эксперт

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Обнародование новых документов по делу об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди может быть связано с попытками властей страны обвинить Россию во вмешательстве в ее внутриполитические процессы, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Суздальцев.

В четверг около 3 тысяч документов об убийстве Кеннеди в 1963 году впервые опубликованы в Соединенных Штатах, база данных из 2891 документа доступна на сайте Национальных архивов. Это очередная порция документов — предыдущая была опубликована 24 июля и содержала 3,9 тысячи документов.

"Из того, что я видел, нового ничего в этих документах нет. Однако у меня возникло ощущение, что будет раскрываться не полный массив документов, а лишь те, которые хотя бы косвенно указывают на "советский след" в убийстве Кеннеди", — сказал Суздальцев в беседе с РИА Новости.

Как отметил эксперт, как раз сейчас такие "свидетельства" критически выгодны политической элите США. "Они могут быть не очень выгодны президенту Дональду Трампу, поскольку "кандалы", которые надели на него конгрессмены, ограничивают его жестко не только на российском направлении, но и на других. Однако публикация документов требует отдельного анализа. Важно выяснить, для чего это делается именно сейчас", — добавил Суздальцев.

Аналитик предположил, что через выборочное обнародование документов по делу об убийстве Кеннеди Вашингтон, вероятно, попытается "вывести на новый план тему якобы вмешательства РФ в политическую жизнь США". "Возможно, они постараются показать, что еще в те времена Советский Союз пытался влиять на эти процессы", — резюмировал собеседник агентства.

Джон Фицджеральд Кеннеди был убит в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Двумя днями позже Освальд был застрелен в полицейском участке Далласа Джеком Руби в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму.