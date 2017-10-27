США хотят доказать "советский след" в убийстве Кеннеди, заявил эксперт

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Обнародование новых документов по делу об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди может быть связано с попытками властей страны обвинить Россию во вмешательстве в ее внутриполитические процессы, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Суздальцев.
"Из того, что я видел, нового ничего в этих документах нет. Однако у меня возникло ощущение, что будет раскрываться не полный массив документов, а лишь те, которые хотя бы косвенно указывают на "советский след" в убийстве Кеннеди", — сказал Суздальцев в беседе с РИА Новости.
Как отметил эксперт, как раз сейчас такие "свидетельства" критически выгодны политической элите США. "Они могут быть не очень выгодны президенту Дональду Трампу, поскольку "кандалы", которые надели на него конгрессмены, ограничивают его жестко не только на российском направлении, но и на других. Однако публикация документов требует отдельного анализа. Важно выяснить, для чего это делается именно сейчас", — добавил Суздальцев.
Джон Фицджеральд Кеннеди был убит в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Двумя днями позже Освальд был застрелен в полицейском участке Далласа Джеком Руби в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму.