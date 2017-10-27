В ДНР заявили, что СБУ применяет пытки над обвиняемой в госизмене

ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявляет, что Службы безопасности Украины (СБУ) применяет пытки по отношению к гражданской жене россиянина Сергия Соколова, украинке Дарьи Мастикашевой, задержанной в Днепре по подозрению в "измене родине" и "незаконном приобретении боеприпасов".

Мастикашевой были предъявлены подозрения по статьям "измена родине" и "незаконное приобретение боеприпасов". При этом Соколов утверждает, что это месть Киева за его деятельность: он работает в информационном центре "Аналитика и безопасность", в том числе занимается журналистскими расследованиями происходящих на Украине событий. В частности, центр расследовал авиакатастрофу рейса MH17 в Донбассе в 2014 году и пришел к выводу: самолет не был сбит, причиной ЧП стал взрыв на борту. Руководитель центра Руслан Мильченко заявил, что эта версия "очень мешала властям Украины", центр получал угрозы от СБУ.

"Я призываю всю мировую общественность, ООН по правам человека, МККК обратить внимание на данный факт насилия и пыток со стороны СБУ, которые прямо и косвенно ставят под угрозу жизнь матери 10-летнего мальчика (гражданки Украины Мастикашевой)", — говорится в заявлении Морозовой, распространенном ее пресс-службой.

По ее словам, Мастикашева была задержана незаконно, к ней применялись пытки. Омбудсмен добавила, что неоднократно обращалась с официальными письмами к представителям международных организаций по факту применения Киевом незаконных методов дознания к удерживаемым лицам, ненадлежащим условиям содержания задержанных.

Вопрос задержания Мастикашевич поднимается, в том числе, и на переговорах в Минске.