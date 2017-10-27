Власти Британии уверены, что за хакерской атакой WannaCry в мае стоит КНДР

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Британское правительство уверено в том, что за майской атакой WannaCry, которая поразила серверы Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS), стоят хакеры из КНДР, заявил в пятницу в эфире радиостанции BBC Radio 4 министр по вопросам безопасности министерства внутренних дел Великобритании Бен Уоллес.

Мощная хакерская атака на серверы NHS в мае парализовала работу 48 больниц и клиник в Англии и Шотландии, о сбоях в компьютерных системах первыми сообщили врачи. Сотни операций и плановых осмотров были отменены, машины скорой помощи перенаправлялись в больницы, которые кибератака не затронула.

"Мы твердо убеждены, что эта атака была совершена иностранным государством", — приводит служба Би-би-си слова министра. Он также добавил, что в "Великобритании и ряде других стран широко распространено мнение, что за этой хакерской атакой стоит КНДР".

Масштабная кибератака WannaCry по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США.

Ранее сообщалось, что за атакой может стоять связанная с КНДР группа хакеров. Зампостпреда КНДР при ООН назвал заявления о связях Пхеньяна с мировой кибератакой смехотворными.