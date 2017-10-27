Черепа, Катрины и алтари: в Мексике празднуют День мертвых

МЕХИКО, 27 окт — РИА Новости. Мехико заполонили скелеты всех мастей, черепа из сахара и шоколада, оранжевые бархотки на алтарях, на улицах карнавал и веселье — мексиканцы отмечают День мертвых, самый красочный праздник в году.

История его уходит корнями в доиспанский период: празднования, связанные со смертью и последующим путешествием в иной мир, проводились еще майя, ацтеками и тотонаками. Ацтеки отмечали его в августе, посвящая торжества детям, памяти усопших и отдавая дань уважения богине Миктекасиуать, жене бога мертвых Миктлантекутли.

Испанцы, принеся в Мексику католицизм, попытались максимально приблизить языческий ритуал к христианским традициям: перенесли его дату на ноябрь, ко Дню всех святых, сократили срок празднования с месяца до трех дней. Однако он все равно не стал полностью христианским, сохранив множество языческих черт и атмосферу радости и веселья. Да и символом Дня мертвых остается не крест, а череп — из сахара, шоколада, папье-маше, марципанов, пластмассы, железа и даже бисера.

Считается, что 1 и 2 ноября души умерших возвращаются в свои дома, чтобы навестить своих близких, причем в первый день ноября мексиканцы вспоминают и "ждут" усопших детей, а во второй — взрослых.

© Фото : Елена Карьгина Пара участников парада © Фото : Елена Карьгина Пара участников парада

"Хлеб мертвых" и марьячи на кладбищах

Обязательный элемент празднования — это алтарь. Его украшают бархотками, фотографиями умерших, их любимой едой и напитками, игрушками, если речь идет о детях.

"На алтаре обязательно должны быть свечи как символ огня, вода, чтобы души могли утолить жажду, ладан и соль, фрукты и сладости, черепа из сахара и картины, вырезанные из яркой папиросной бумаги, символизирующие радость и воздух", — объясняет Марта Гарсия, художница, которая каждый год проводит в Мехико мастер-классы по созданию алтарей.

© Фото : Елена Карьгина Девушки-танцовщицы на параде в честь Дня мертвых © Фото : Елена Карьгина Девушки-танцовщицы на параде в честь Дня мертвых

Изготовление алтарей в Мексике — это целое искусство: мексиканцы делают их не только дома, в память о близких, но и на улицах, в парках, отелях, ресторанах, аэропортах, детских садах и школах.

Алтари могут быть посвящены известным людям (Стиву Джобсу или Джону Леннону, например), или даже персонажам различных произведений. В этом году многие алтари будут созданы в память о погибших по время недавних землетрясений 7 и 19 сентября.

Прилавки магазинов, пекарен, витрины, улицы — все в Мексике сейчас в скелетах, черепах и ярких гробиках: их дарят друг другу друзья, с ними фотографируются туристы. И конечно, у мексиканцев есть специальные блюда, чтобы отметить этот праздник, — в первую очередь это "хлеб мертвых", сдобная круглая булочка, украшенная сверху полосками теста, похожими на кости.

© Фото : Елена Карьгина Череп на улице Реформа в Мехико © Фото : Елена Карьгина Череп на улице Реформа в Мехико

В эти дни все мексиканцы ходят на кладбища — в каких-то районах днем, ну а где-то, как, например, в городке Патцкуаро в штате Мичоакан, и ночью. На близлежащих парковках не найти свободных мест, могилы украшены цветами, свечами, фотографиями покойных, а мексиканские музыканты марьячи в традиционных костюмах поют любимые песни усопшего по заказу его родственников и друзей.

Катрины и скелеты

Перед Днем мертвых в Мехико традиционно проводятся парады, карнавалы и конкурсы. Мексиканцы подходят к ним серьезно: казалось, в прошедшем в выходные костюмированном параде "Катрин" участвовал весь город независимо от пола, возраста и профессии. Самому младшему участнику парада, которого удалось увидеть корреспонденту РИА Новости, недавно исполнился месяц, старшей — 65 лет.

Всем желающим предлагали сделать профессиональный макияж более сотни визажистов, расположившихся на главной улице города, Реформе, по очень демократичной цене в 100 песо (около 300 рублей).

Катрина — это дама-скелет в роскошной шляпе, придуманная более ста лет назад мексиканским карикатуристом Хосе Гуадалупе Посадой, который высмеивал мексиканцев, пытавшихся притворяться европейцами. Затем Катрину изобразил на одной из своих картин известный художник Диего Ривера, и теперь это чуть ли не самый известный в мире мексиканский персонаж.

© Фото : Елена Карьгина Девушка-Катрина © Фото : Елена Карьгина Девушка-Катрина

По прогнозу мэра Мехико Мигеля Анхеля Мансеры, в этом году только в мексиканской столице более одного миллиона человек примут участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня мертвых. Но этот праздник отмечают по всей стране, и везде есть свои особенности. Например, в городке Помуч в южной части Мексики жители по древней традиции своих предков ежегодно эксгумируют останки своих близких, ритуально очищают их, помещают в ящик, украшают вышитой тканью и на несколько дней выставляют на кладбище. Считается, что таким образом они проявляют заботу об ушедших.

© Фото : Елена Карьгина Танцовщица на параде © Фото : Елена Карьгина Танцовщица на параде

Смерть — это несерьезно

День мертвых — это красивый, но и довольно непривычный для иностранцев праздник, и уж точно зрелище не для впечатлительных: в темноте профессиональный макияж, специальные линзы, делающие зрачки белыми или красными, а также костюм Смерти могут испугать кого угодно.

© Фото : Елена Карьгина Участницы парада в честь Дня мертвых © Фото : Елена Карьгина Участницы парада в честь Дня мертвых

Но мексиканцы относятся к смерти с традиционными для них иронией и сарказмом, непривычными для иных культур. "Говорят, что мы смеемся всю жизнь и будем делать это до самой нашей смерти. Так и есть. И над ней мы тоже посмеемся", — объясняет 50-летняя участница парада Росарио Вийегас, сотрудница крупной телекоммуникационной компании. Она участвует в дефиле уже четвертый год, и каждый раз, по ее словам, на парад приходит все больше и больше людей.

"Повернись, дочка, тебя фотографируют, — просит наряженный скелетом мексиканец девочку лет пяти. — И будь серьезнее, как сама смерть", — добавляет он под взрыв хохота остальной семьи.