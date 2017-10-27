Более 20 офицеров в Турции приговорены к пожизненному заключению

АНКАРА, 27 окт — РИА Новости. Турецкий суд в Анкаре приговорил 25 бывших офицеров Службы береговой охраны Турции, включая ее бывшего командующего Хакана Устема, к пожизненному заключению по обвинению в причастности к попытке переворота в июле прошлого года, сообщает агентство Anadolu в пятницу.

Всего по этому делу проходило 28 человек. Суд принял решение оправдать троих.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.

Власти Турции обвинили организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил ее и отверг обвинения.