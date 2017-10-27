На соевом поле в Италии появился двухсотметровый портрет Ким Чен Ына

РИМ, 27 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянский художник Дарио Гамбарин на тракторе изобразил на поле под итальянской Вероной двухсотметровый портрет северокорейского лидера Ким Чен Ына с надписью "Опасность" на английском языке.
"Ким Чен Ын проводит ядерные испытания, которые несут большую опасность. Еще есть Дональд Трамп, который будучи сильной личностью тоже не может ему уступить. Но они ведут игру с человеческой землей: хватит одной бомбы, и мы вступим в ядерную войну", — заявил художник.
How did it get there? Frightening crop image of Kim Jong-un with 'DANGER' underneath appears #NorthKoreahttps://t.co/DBWoJ9aiev pic.twitter.com/53ulADYytT— Daily Star (@Daily_Star) 27 октября 2017 г.
"Надпись "Опасность" означает, что одни тесты порождают другие – это как досаждать человеку, которого нельзя раздражать", — сказал Гамбарин, сравнив ситуацию вокруг КНДР "со спичкой, которую проносят рядом с бензином".
Дарио Гамбарин стал известен несколько лет назад благодаря своему искусству рисовать огромные портреты мировых лидеров и символические послания к значимым глобальным событиям. Холстом ему служит огромное поле, а кистью и красками — трактор и плуг. Героями его произведений в разное время становились бывший президент США Барак Обама, лидер кубинского революции Фидель Кастро, папа Римский Франциск и другие политики и знаменитости.