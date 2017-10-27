На соевом поле в Италии появился двухсотметровый портрет Ким Чен Ына

РИМ, 27 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянский художник Дарио Гамбарин на тракторе изобразил на поле под итальянской Вероной двухсотметровый портрет северокорейского лидера Ким Чен Ына с надписью "Опасность" на английском языке.

Как рассказал РИА Новости сам автор, площадь портрета Ким Чен Ына — порядка 22 тысяч квадратных метров, его длина составляет 250 метров, ширина — 90. По его словам, на то, чтобы изобразить портрет на соевом поле, у него ушло 5-6 часов. В своей работе, помимо трактора и плуга, он использует несколько флажков, чтобы отмечать своей маршрут и не заблудиться.

"Ким Чен Ын проводит ядерные испытания, которые несут большую опасность. Еще есть Дональд Трамп, который будучи сильной личностью тоже не может ему уступить. Но они ведут игру с человеческой землей: хватит одной бомбы, и мы вступим в ядерную войну", — заявил художник.

How did it get there? Frightening crop image of Kim Jong-un with 'DANGER' underneath appears #NorthKoreahttps://t.co/DBWoJ9aiev pic.twitter.com/53ulADYytT — Daily Star (@Daily_Star) 27 октября 2017 г.

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"Надпись "Опасность" означает, что одни тесты порождают другие – это как досаждать человеку, которого нельзя раздражать", — сказал Гамбарин, сравнив ситуацию вокруг КНДР "со спичкой, которую проносят рядом с бензином".

В июле итальянец "нарисовал" на поле портрет президента России Владимира Путина. Российский лидер пришел на смену изображению президента США Дональда Трампа, которое Гамбарин сделал после сбора урожая в конце прошлого года.

Дарио Гамбарин стал известен несколько лет назад благодаря своему искусству рисовать огромные портреты мировых лидеров и символические послания к значимым глобальным событиям. Холстом ему служит огромное поле, а кистью и красками — трактор и плуг. Героями его произведений в разное время становились бывший президент США Барак Обама, лидер кубинского революции Фидель Кастро, папа Римский Франциск и другие политики и знаменитости.