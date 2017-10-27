Эксперт назвал санкции ответом США на успехи России во внешней политике

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Введение санкций против российских предприятий — это ответ США на успехи РФ во внешней политике, в том числе в Сирии, заявил РИА Новости в пятницу замглавы комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев.

Ранее газета New York Times сообщила, что госдепартамент США предложил список организаций, в отношении которых возможны новые санкции. В пояснении к документу подтверждается, что внесение компаний и организаций в список еще не означает введение санкций, которые могут быть наложены в будущем. Список может меняться.

"Расширение антироссийских санкций недопустимо. Эта неэффективная мера не повлияет на Россию в той мере, в какой на это рассчитывает Америка, но усугубит взаимоотношения России и США", — сказал сенатор. По его мнению, "это ответ США на наши успехи на внешнеполитическом направлении — значительные достижения в борьбе с терроризмом в Сирии в частности и в мире в целом".

Законодатель подчеркнул, что в объявленный штатами перечень входят российские компании, которые уже значатся в чёрном списке.

"Подобный метод ведения дел американской администрацией говорит о страхах политической элиты США перед сильными партнерами, в которых видят скорее не партнёров, а конкурентов. Наша же задача — создать благоприятный инвестклимат в нашей стране, чтобы страны и Запада, и Востока были заинтересованы в работе в России и с Россией", — считает парламентарий.

Он отметил, что санкции — тупиковый формат развития ситуации, "который не принесёт пользы двусторонним отношениям".

Васильев подчеркнул, что, судя по оговоркам, указанным в документе, наказывать планируется тех, кто осуществляет с обозначенными структурами и компаниями только "значительные транзакции". "Это говорит о том, что госдепартамент в ручном режиме хочет иметь влияние на представителей бизнеса разных стран", — полагает политик

По мнению Васильева, деструктивный подход американской администрации отбрасывает взаимоотношения России и США на десятки лет назад. Между тем, Россия — самодостаточная страна, и если в 2014 году санкции были болезненными для российской экономики, то за два года в нашей стране было сделано немало шагов для диверсификации экономики, добавил он.

"И сейчас новость об объявлении очередного витка санкций воспринимается не более чем просто как "информация к сведению". Это все неприятно, но переживаемо. И Россия найдёт, как ответить Америке", — заключил Васильев.