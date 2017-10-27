Независимость Каталонии идет вразрез с основами Европы, заявил Рахой

Премьер-министр Испании Мариано Рахой Брей во время пресс-конференции после заседания Совета Европы в Брюсселе. Архивное фото

Премьер-министр Испании Мариано Рахой Брей во время пресс-конференции после заседания Совета Европы в Брюсселе. Архивное фото

МАДРИД, 27 окт — РИА Новости, Сергей Сарымов. Независимость Каталонии никем не поддерживается и идет вразрез c фундаментальным основам Европы, об этом заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой в рамках выступления в Сенате.

"Несмотря на то, что они (власти Каталонии — ред.) сказали каталонцам, эта независимость не поддерживается никем, помимо этого, она идет вразрез c основами Европы", — заявил Рахой в рамках выступления.

"То, что сегодня обсуждается, это пришло ли время применить закон (155-ю статью конституции — ред.). Не против Каталонии, а против предотвращения злоупотребления Каталонией", — добавил испанский премьер.

Рахой также заявил, что "то, что угрожает сегодня не Каталонии — это не статья 155 конституции, а действия хенералитета". "Мы сталкиваемся с беспрецедентной проблемой, которая угрожает свергнуть все то, что все испанцы поднимали столько лет", — добавил премьер-министр.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.