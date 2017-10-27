В Кремле рассказали о контактах России и США по вопросу КНДР

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о позитивном влиянии хороших отношений Москвы и Вашингтона на урегулирование корейской проблемы корреспондируются с позицией российского лидера Владимира Путина, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, это корреспондируется с неоднократными заявлениями Путина о том, что более тесные отношения между Россией и США не только в интересах народов наших двух стран, но и в интересах глобальной стабильности и безопасности, в том числе в интересах урегулирования региональных конфликтов и кризисов, к коим относится и северо-корейская проблема", — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном упростило бы ситуацию вокруг Северной Кореи, поскольку сейчас Россия скорее мешает прогрессу по КНДР.