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От ФСБ до "Сухого": новые санкции США грозят более 30 российским структурам

Сюжет:
Санкции в отношении России (6307)
12:2827.10.2017
(обновлено: 12:41 27.10.2017)
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© AP Photo / Alex BrandonСеверное крыло белого дома. Архивное фотоСеверное крыло белого дома. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Госдепартамент утвердил список лиц и организаций, против которых США могут в скором времени ввести новые санкции. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Госдуме ждут реакцию Европы на американские санкции против России

Соответствующее руководство передадут в Белый дом.

Ранее Газета The New York Times опубликовала список ведомств и компаний, к которым США планируют применить новые ограничительные меры.

В него попали ФСБ, ГРУ и СВР, также более 30 различных оборонных предприятия: "Калашников","Ижмаш", "Сухой", "Туполев", АНО "ПО КСИ","Рособоронэкспорт", "Ростех", "МИГ", "Адмиралтейские верфи", НПО "СПЛАВ", ОАО "Мытищинский машиностроительный завод" и другие.

Вошли в раж

Замглавы МИД Сергей Рябков назвал действия США "захватом американской стороной в политические заложники международных бизнес-структур и компаний из других стран".

По его словам, американские конгрессмены "нагромоздили" препятствий для эффективной экономической работы не только в российско-американском формате, но и по отношению к другим странам.

С точки зрения политолога Алексея Зудина, Вашингтон рассматривает санкции как единственный способ выстраивать отношения с Россией.

"США прочно вошли в санкционный раж в отношениях с Россией. Похоже на то, что санкции воспринимаются американским политическим классом как единственный инструмент для выстраивания отношений. На этом фоне выглядят странными и неуместными позитивные заявления, которые время от времени исходят от руководителя Госдепа Рекса Тиллерсона", — отметил он.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, в свою очередь, заявил о готовности Москвы к новым санкциям.

Сотрудники ФСБ РФ. Архивное фото
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Российские спецслужбы не боятся американских санкций, заявил эксперт

"Нас они не обезоружат, никак не ослабят, потому что мы были уже готовы к санкциям подобного рода…", — заявил он РИА Новости.

По мнению главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманва, США бросаются "во все тяжкие" из-за того, что никак не могут навредить Москве. Он отметил, что российские вооружения стали закупать даже те страны, которые считаются союзниками США.

Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал возможные ответные меры России, на которые она может пойти в случае введения новых санкций. "Знаете, постоянно заботиться об ответных мерах — это не самое благодарное занятие. Мы в первую очередь заинтересованы в развитии отношений и бизнеса", — заверил он.

Летние санкции

Президент США Дональд Трамп в Белом доме в Вашингтоне. 2 августа 2017
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп заявил, что закон о санкциях противоречит конституции США
В июле палата представителей и сенат приняли законопроект о новых санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. Президент США Дональд Трамп раскритиковал документ и назвал его антиконституционным, но, тем не менее, подписал его. После этого он написал у себя в Twitter, что отношения Вашингтона и Москвы находятся в самой низкой точке за все время, и " благодарить" за это нужно конгресс.

В соответствии с этим документом администрации президента США должна была к первому октября предоставить перечень российских лиц и организаций, которых надлежит внести в санкционный список.

Это самый масштабный пакет ограничительных мер против России с начала 2014 года.

Москва оценила законопроект "крайне негативно " и ответила на этот законопроект решением о сокращении американской дипмиссии на российской территории до 455 человек. Плюс того, дипломатов из США лишили права пользоваться резиденцией в Серебряном Бору и складом на Дорожной улице.

После этого США "в духе паритета" объявили о решении закрыть российское консульство в Сан-Франциско и два диппредставительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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