Рахой назвал действия каталонских властей издевательством

МАДРИД, 27 окт — РИА Новости, Сергей Сарымов. Действия женералитета (правительства) и парламента Каталонии являются издевательством над демократией, заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой в ходе выступления в Сенате.

В Каталонии 1 октября состоялся референдум о независимости, который не признали испанские власти. За независимость, по данным каталонских властей, проголосовали 90,18% избирателей, явка составила 43,03%. Правительство Испании постановило ограничить автономию Каталонии, теперь это решение должен утвердить Сенат.

Глава испанского правительства расценил организацию и проведение референдума о независимости автономии как "непрерывный процесс недемократических шагов".

"Ликвидация закона ломает общество, рушит семьи, имеет серьезные экономические последствия. Из Каталонии уходят финансовые институты, компании. Это отражается на инвестициях, экономических рост и занятость снижаются", — пояснил Рахой.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании.

В свою очередь, глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" автономии и нападением на демократию и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях.