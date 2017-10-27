В Египте уничтожили 12 боевиков, сообщили СМИ

КАИР, 27 окт — РИА Новости. Силы безопасности Египта уничтожили 12 боевиков в пятницу в египетской пустыне в районе 175-ого километра трассы Эль-Вахат к юго-западу от Каира, сообщило египетское государственное информационное агентство МЕНА.

"В результате столкновений убиты 12 террористов, конфисковано большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов", — приводит агентство слова источника в силах безопасности.

В свою очередь газета "Аль-Масри аль-Яум" указывает, что уничтоженная группа террористов могла иметь отношение к нападению на колонну сил МВД в этом же районе неделю назад.

В минувшую пятницу сводный отряд полиции из представителей сил общей безопасности, уголовного сыска и сил специального назначения проводили операцию по обезвреживанию террористической ячейки, скрывавшейся в пустынном районе эль-Вахат. Эти боевики подозревались в подготовке терактов. Однако по дороге к предполагаемому лагерю боевиков колонна с полицейскими была атакована, в том числе, с применением минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

МВД официально заявило о 16 погибших в бою с террористами полицейских, 13 пострадавших и 15 ликвидированных боевиках. Одного офицера полиции разыскивают до сих пор.

Эксперты называют это нападение одним из самых масштабных за последнее время и указывают, что его могли осуществить боевики, прошедшие подготовку за пределами Египта.