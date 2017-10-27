В Китае намерены поддерживать дипконаткты с КНДР, несмотря на санкции США

ПЕКИН, 27 окт — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай выступает против введения односторонних санкций и будет продолжать поддерживать нормальные дипломатические контакты с КНДР, несмотря на внесение в санкционный список американскими властями генконсула Северной Кореи в китайском городе Шэньяне, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее министерство финансов США ввело санкции против одного из командований Корейской народной армии КНДР — командования военной безопасности, ряда его руководителей и членов правительства Северной Кореи. В их числе оказался и генконсул КНДР в китайском городе Шэньяне.

"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. Наша позиция в этом вопросе очень чёткая. Китайская стороны последовательно выступала и выступает против введения односторонних санкций в отношении других государств за рамками Совета Безопасности ООН", — заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя решение американского минфина.

Он подчеркнул, что китайская сторона в полной мере выполняет все требования резолюций, касающихся КНДР.

"Мы будем поддерживать нормальные дипломатические контакты и сотрудничество с КНДР с резолюций Совета безопасности ООН", — добавил Гэн Шуан.