Две голливудские актрисы обвинили в домогательствах режиссера Тобэка

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Американская актриса Сельма Блэр и канадская актриса Рэйчел Макадамс рассказали, как стали жертвами сексуальных домогательств со стороны кинорежиссера Джеймса Тобэка, пишет издание Vanity Fair.

По словам Сельмы Блэр ("Жестокие игры", "Хеллбой: Герой из пекла", "Хеллбой 2: Золотая армия"), она была приглашена в ресторан одной из гостиниц на встречу с Тобэком для обсуждения работы над фильмом "Гарвардская тусовка", режиссером и сценаристом которого он являлся. Когда актриса пришла на встречу, ей передали, что режиссер не может спуститься, и она должна подняться к нему в номер. Разговор, который длился около 40 минут, закончился тем, что режиссер предложил Блэр раздеться и голой прочитать монолог. Актриса также рассказала о последовавших после этого домогательствах и угрозах со стороны Тобэка.

"Я рассказала обо всем своему парню и заставила его пообещать, что он никому не расскажет. Моя карьера только начиналась, и я была напугана. Я думала, что меня похитят, если я кому-либо расскажу", — заявила Блэр.

Похожая ситуация произошла с Рэйчел Макадамс ("Дневник памяти", "Шерлок Холмс", "Полночь в Париже", "Доктор Стрэндж"), когда ей был 21 год. Она рассказала, что во время обучения в Торонто ей также поступило предложение пройти прослушивание на роль в "Гарвардской тусовке". Режиссер пригласил Макадамс в свой гостиничный номер, чтобы поговорить о фильме. Там он начал к ней приставать и делать непристойные предложения.

Как пишет издание, женщины решили рассказать о том, что с ними произошло после того, как вышла статья Los Angeles Times о том, что 38 женщин обвинили Тобэка в сексуальных домогательствах. Сам режиссер опроверг изданию обвинения в свой адрес и заявил, что не способен на поведение подобного рода из-за состояния своего здоровья, поскольку у него диабет и проблемы с сердцем. Позднее газета получила сообщения еще от более 200 женщин, которые рассказали о домогательствах со стороны режиссера. Издание, однако, отметило, что поступившая информация пока не была подтверждена.

"Когда он назвал этих женщин лгуньями и сказал, что не помнит встречи с ними, … я почувствовала ярость и необходимость высказаться публично сейчас", — заявила Блэр.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под судом за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк. Издательство Condé Nast, выпускающее знаменитые на весь мир журналы, отказалось работать с известным американским фэшн-фотографом Терри Ричардсоном, предположительно, из-за скандалов вокруг фотографа, также связанных с сексуальными домогательствами.