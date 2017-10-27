Рахой назвал применение статьи 155 исключительной мерой

МАДРИД, 27 окт — РИА Новости, Сергей Сарымов. Применение Мадридом 155-й статьи конституции Испании, которая позволяет ограничить автономию Каталонии, является исключительной мерой, заявил в ходе выступления в сенате испанский премьер Мариано Рахой.

Выступая в начале заседания сената, который должен утвердить применение статьи, Рахой заявил, что она используется впервые с момента принятия конституции Испании в 1978 году. "Это исключительная ситуация", — добавил премьер, отметив, что власти Каталонии "проигнорировали закон, придумали новые законы, лишили депутатов права осуществлять свои обязанности и отказали Конституционному суду".

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании. Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" автономии и нападением на демократию.