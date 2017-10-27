Число жалоб в ЕСПЧ против России сократилось за последние четыре года

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Число жалоб в ЕСПЧ против России сократилось в 3,5 раза за последние четыре года и на сегодняшний день составляет меньше восьми тысяч, сообщил министр юстиции РФ Александр Коновалов.

"Количество жалоб, которые поступают в Европейский суд по правам человека, в последние годы сократилось в 3,5 раза — это за последние четыре года. Сегодня количество жалоб составляет меньше восьми тысяч", — сказал Коновалов в Москве на конференции "Россия и ЕСПЧ: право быть услышанным".

Коновалов добавил, что Россия заинтересована в обеспечении прав своих граждан не дожидаясь решений ЕСПЧ по жалобам из РФ.

"Поступление жалоб в ЕСПЧ говорит о том, что в целом ряде аспектов ситуация с гарантиями соблюдения прав граждан РФ, обеспечение им благополучия во многих аспектах существования ещё не благополучно. И мы первые заинтересованы в том, чтобы наводить в этих сферах порядок, не дожидаясь сегодня решений Европейского суда", — отметил Коновалов.