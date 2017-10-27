МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. США, формируя санкционные списки против РФ, фактически берут в заложники международные бизнес-структуры и компании из третьих стран, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Эта политика не может быть оценена по-другому, кроме как захват американской стороной в политические заложники международных бизнес-структур и компаний из других стран", — сказал Рябков.

"Американские законодатели нагромоздили ворох препятствий для работы, созидательной работы, эффективной экономической работы не просто в двустороннем российско-американском формате, но и применительно к более широким и, по большому счету, не относящимся никоим образом к США и интересам США задачам", — пояснил российский дипломат.

Ранее стало известно, что госдепартамент США предложил список организаций, в отношении которых возможны новые санкции. Он включает ФСБ, СВР, ГРУ, сообщила газета New York Times со ссылкой на список потенциальных фигурантов, направленный госдепартаментом в конгресс.

Также в списке, согласно публикации, 33 предприятия, концерна и организации, включая "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев".

Согласно данным газеты, в перечень вошли АНО "ПО КСИ" (производство микроэлектроники), Специальный технологический центр, компания "Цифровое оружие и защита" (ЦОР), "Адмиралтейские верфи", "Алмаз-Антей", Долгопрудненское научно-производственное предприятие, Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады", АО "Ижевский механический завод", машиностроительный завод имени М. И. Калинина, Конструкторское бюро приборостроения, АО корпорация "Тактическое ракетное вооружение", ООО "Молот-Оружие", Мытищинский машиностроительный завод, ОКБ "Новатор", НПО "Высокоточные комплексы", НПО "Сплав", "Оборонпром", концерн "Радиоэлектронные технологии", ОАО "Концерн "Радиотехнические и Информационные системы", корпорация "Уралвагонзавод".

В перечень предприятий, по данным издания, также вошли АО "Вертолеты России", концерн "Созвездие", АО НПО "Базальт", научно-исследовательский институт приборостроения имени В. В. Тихомирова, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединённая двигателестроительная корпорация, Объединённая приборостроительная корпорация, Объединённая судостроительная корпорация.