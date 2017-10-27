В Курдистане рассказали о территориальных потерях при иракском наступлении

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. В результате наступления иракской армии и шиитского ополчения курды потеряли 30 процентов территории, подконтрольной им на момент проведения референдума о независимости, сообщил РИА Новости представитель Демократической партии Курдистана в Москве Хошави Бабакр.
"Я думаю, 30 процентов (территории потеряли курды)", — сказал Бабакр.
Он подчеркнул, что речь идет о тех территориях, которые курды освободили от боевиков террористической группировки ИГ*.
Ранее Совет Безопасности ООН призвал правительство Ирака и власти Курдистана назначить сроки для начала диалога по урегулированию ситуации в стране. В согласованном сообщении для СМИ члены СБ призвали все стороны воздержаться от применения силы.
*Террористическая организация, запрещенная в России