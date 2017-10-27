В Афганистане силовики ликвидировали почти 100 боевиков за сутки

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Силы безопасности за сутки ликвидировали по меньшей мере 95 боевиков в различных регионах Афганистана, сообщило в пятницу министерство обороны страны.
В провинции Логар силовикам удалось ликвидировать 27 боевиков радикального движения "Талибан"*. Кроме того, 21 боевик был ликвидирован в провинции Забуль, еще 18 в провинции Пактия, 29 в провинциях Газни и Гильменд и Фарьяб.
О потерях среди военнослужащих минобороны Афганистана не сообщает.
*Террористическая организация, запрещенная в России.