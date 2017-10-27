В Шанхае умерла 14-летняя россиянка

ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости, Анна Раткогло. Генеральное консульство России в Шанхае подтвердило факт гибели 14-летней россиянки в одной из больниц города, при этом информацией о точной причине смерти подростка российская дипмиссия пока не располагает, сообщил РИА Новости консул Андрей Куликов.

Ранее стало известно, что девушка из Перми, которая работала в Шанхае в модельном агентстве, 25 октября была госпитализирована в одну из городских больниц с высокой температурой.

"Мы подтверждаем, что девочка скончалась в одной из больниц Шанхая", — сообщил консул.

После известия о ее кончине, появились данные о том, что она могла болеть менингитом, однако в генконсульстве эту информацию опровергли, добавив, что "китайская сторона не предоставила информацию о точном диагнозе".

"Родители девочки пока не приехали, они сейчас оформляют документы, и если они к нам обратятся, мы поможем им оформить визу категории "особый случай", и они приедут и заберут либо ее тело, либо прах, еще не определилось", — добавил собеседник агентства.