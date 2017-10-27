Барзани остался во главе Курдистана под давлением США, заявили в ДПК

Агитационный плакат, призывающий прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. 23 сентября 2017

Агитационный плакат, призывающий прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. 23 сентября 2017

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани был готов уйти в отставку, однако остался на своем посту под давлением США, заявил РИА Новости представитель Демократической партии Курдистана в Москве Хошави Бабакр.

Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.

Действующий президент курдской автономии Масуд Барзани обещал 1 ноября провести новые выборы президента и парламента автономии, причем сам не планировал принимать в них участия. После проведения референдума и начала операции Багдада парламент Иракского Курдистана принял решение отложить президентские и парламентские выборы на восемь месяцев. Курдская оппозиция потребовала от Барзани выполнить свое обещание и оставить пост.

"Был разговор, что президент Масуд Барзани хотел в отставку уйти… Было серьезное намерение, мои родственники, которые там работают, уже собирали свои вещи. Он должен был выступить, Барзани, и отдать власть премьер-министру и правительству", — рассказал Бабакр.

По его словам, "американцы не дали ему (Барзани) уйти в данный момент". "Если он уйдет (в отставку), хаос больший возникнет. На Востоке харизматичный лидер большую роль играет, важную", — пояснил Бабакр.

Накануне стало известно, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел "очень продолжительный телефонный разговор" с лидером Иракского Курдистана. По заявлению госсекретаря, "США готовы помогать Багдаду и Эрбилю в выработке позитивного курса в поддержку единого, федерального и демократического Ирака посредством мирных и политических решений".