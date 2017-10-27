В ДНР заявили, что Киев не намерен решать конфликт в Донбассе мирным путем

ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. Власти Украины не намерены решать конфликт в Донбассе мирным путем, принятие закона о реинтеграции региона будет означать отказ Киева от минских соглашений, считает омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

Парламент Украины 6 октября утвердил в первом чтении предложенный президентом Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса. Ожидается, что депутаты в начале ноября рассмотрят этот законопроект во втором чтении.

"Украинская власть демонстрирует, что государство не настроено решать конфликт в Донбассе дипломатическим путем в рамках реализации Комплекса мер по выполнению минских соглашений. Киев дискриминирует жителей Донбасса, отказываясь выплачивать социальные выплаты, создавая блокады республик", — говорится в заявлении Морозовой, распространенном ее пресс-службой.

По словам Морозовой, "Украина намеренно создает препятствия на пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе". Последние законопроекты, в частности о реинтеграции Донбасса, противоречат Комплексу мер, их принятие будет означать отказ Киева от минских соглашений, считает омбудсмен ДНР. "Накануне предстоящий встречи я в очередной раз призываю украинскую сторону к конструктивному диалогу, соблюдению международного права и выполнению взятых на себя обязательств в рамках минских соглашений", — добавила Морозова.

Принятый в первом чтении законопроект, в частности, дает президенту право использовать вооруженные силы в Донбассе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. ВСУ и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако на Украине хотят урегулировать их применение законодательно, так как Киев называет военную операцию "антитеррористической".

Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.