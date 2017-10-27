Рябков о новых американских санкциях: проблемы надо решать, а не множить

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Москва негативно оценивает действия США по формированию новых санкционных списков в отношении России, налицо деструктивный настрой Вашингтона, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Наша оценка происходящего – сугубо негативная. Мы исходим из противоположного приоритета – проблемы надо решать, а не множить их. К сожалению, в Вашингтоне сохраняется прежний, деструктивный разрушительный настрой", — сказал он.

Как заявил Рябков, "мы не видим признаков того, что все те, кому наша самостоятельная последовательная твердая политика буквально поперек горла, что они готовы хоть на йоту изменить свое глубоко порочное и противоречащее нормам государственного общения поведение".

Ранее стало известно, что госдепартамент США предложил список организаций, в отношении которых возможны новые санкции. Он включает ФСБ, СВР, ГРУ, сообщила газета New York Times со ссылкой на список потенциальных фигурантов, направленный госдепартаментом в конгресс.

Также в списке, согласно публикации, 33 предприятия, концерна и организации, включая "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев". В пояснении к документу подтверждается, что внесение компаний и организаций в список еще не означает введение санкций, которые могут быть наложены в будущем. Список в будущем может меняться, предупреждают в госдепартаменте.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что администрация США должна будет предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, которые подлежат включению в санкционный список.