Британскую ведущую высмеяли за глупый вопрос астронавту

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Ведущую шоу This Morning на британском канале ITV Аманду Холден высмеяли из-за вопроса, который она задала астронавту Тиму Пику, в прошлом году побывавшему на Международной космической станции.

"Не знаю, разрешат ли вам дать правдивый ответ на этот вопрос.<…> Когда вы были на Луне, вы взяли с собой ее кусочек", — спросила она во время шоу.

Пик невозмутимо ответил, что был на космической станции, а не на поверхности Луны. Однако Холден задала уточняющий вопрос вместо того, чтобы сменить тему: "То есть вы ни разу не сошли с нее? Там ничего такого не плавало, чего вы могли бы стащить".

Пик ответил, что прихватить что-нибудь с собой с космической станции было бы блестящей идеей, но все находится "под жестким контролем".

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на ошибку Холден.

"Аманда Холден, спрашивающая Тима Пика о том, привез ли он камень с Луны" — причина, по которой я отказываюсь смотреть 99% программ на британском телевидении".

#AmandaHolden asking #TimPeake if he "brought rocks back from the Moon" is the reason I refuse to watch 99% of British TV. pic.twitter.com/bbjxcbcLgU — Corbyn's Cat (@ChampagneDosser) October 26, 2017

​"Есть глупые люди, есть очень глупые люди, есть невероятно глупые люди, а еще есть Аманда Холден".

There is stupid, there is very stupid, there is incredibly stupid and then there is Amanda Holden 😂😂😂 #ThisMorning #TimPeake pic.twitter.com/fwQOM1X2KH — Paul Tompkins (@foxyfilbert00) October 26, 2017

​"Если Тим Пик представляет большинство, то мы можем справиться. Если Аманда Холден, то человеческая раса обречена".

"Что за глупая женщина! Вернись, Холли Виллоуби (другая ведущая This Morning — ред.), я все прощу".

Последним человеком, побывавшем на поверхности Луны, был Юджин Сернан, и произошло это еще в 1972 году.