Москва и Пхеньян обсудили ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора встретился с вновь назначенным директором первого Европейского департамента МИД КНДР Им Чхон Иром и его предшественником на этом посту О Сын Хоем, говорится в сообщении российской дипмиссии, размещенном в социальной сети Facebook.

"За ужином, в котором также приняли участие старшие дипломаты посольства и сотрудники первого Европейского департамента МИД КНДР, состоялся обмен мнениями по текущей военно-политической ситуации на полуострове, актуальным вопросам двусторонних отношений, обговорены планы на будущее", — сообщили в посольстве.

В дипмиссии отметили, что "встреча прошла в непринужденной товарищеской обстановке".

КНДР в последние месяцы провела ряд ракетных пусков и шестое по счету ядерное испытание, на этот раз — водородной бомбы. Совет Безопасности ООН в августе и сентябре дважды ужесточал санкции против КНДР.

Россия и Китай предложили план "двойного замораживания" для решения северокорейской проблемы. Он предусматривает мораторий на ядерные испытания и пуски ракет КНДР с одной стороны, и на проведение в регионе учений Южной Кореи и США, с другой. Предполагается, что параллельно противостоящие стороны приступят к переговорам и утвердят общие принципы взаимоотношений, включающие неприменение силы и намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Россия также предложила разработать дорожную карту постепенного восстановления доверия и создания условий для возобновления шестисторонних переговоров.