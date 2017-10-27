Раненный в Киеве депутат Мосийчук сообщил, что его состояние улучшается

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, который находится в больнице после взрыва в Киеве, сообщил в пятницу, что его состояние улучшается.

МВД Украины ранее сообщило, что в среду вечером при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт", расследование ведет Служба безопасности Украины. Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых — покушение на Мосийчука.

"Доброе утро, украинцы! Живой. Состояние улучшается, но из тела еще не изъяты все осколочные элементы и, конечно, боли иногда становятся невыносимыми… Сегодня в Винницкой области хоронят моего мужественного охранника Руслана, который ценой собственной жизни спас меня", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.