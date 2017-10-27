Силовики выпустили по ДНР около 370 боеприпасов за сутки, заявили в СЦКК

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (277)

ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 370 боеприпасов за минувшие сутки, заявили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили о 34 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 368 единиц. Мариупольское направление: гаубицы калибром 152 миллиметра применялись один раз, выпущено три снаряда, РСЗО применялась один раз, выпущено три снаряда, минометы — девять раз, выпущено 126 мин", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, на донецком направлении силовики один раз применили артиллерию, один раз танки и 12 раз — минометы. По территории ДНР выпущено 15 снарядов и 65 мин, также огонь велся из бронетехники, гранатометов и стрелкового оружия, добавили в СЦКК.