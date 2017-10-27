Медики не смогли удалить осколки из тела раненого депутата Рады Мосийчука

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости. Часть осколков взрывного устройства еще остаются в теле депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, пострадавшего от взрыва в Киеве, сообщил член политсовета "Радикальной партии" Марк Гресь накануне поздно вечером в эфире украинского "5 канала".

МВД Украины ранее сообщило, что в среду вечером при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины. Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых покушение на Мосийчука.

"Очень сильно повреждена рука, страшный оскольчатый перелом, он сейчас сидит весь в аппаратах Илизарова. И полностью одна сторона высечена. Еще не изъято около 5-6 осколков, в том числе и из головы", – приводит слова Греся сайт телеканала.