Силовики 34 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (276)

ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. Украинские силовики 34 раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, в том числе с применением реактивных систем залпового огня "Град", заявили в пятницу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 34 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 14 населенных пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, украинские силовики вели огонь из РСЗО "Град", артиллерии, минометов, бронетехники, гранатометов и стрелкового оружия.