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Госдеп утвердил список российских лиц, которым грозят санкции

Сюжет:
Санкции в отношении России (6304)
08:5727.10.2017
(обновлено: 10:48 27.10.2017)
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© Фото : U.S. State DepartmentЗдание Госдепартамента США в ВашингтонеЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© Фото : U.S. State Department

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил перечень лиц и организаций, связанных с российской разведкой и оборонно-промышленным комплексом, против которых могут ввести санкции, сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Тиллерсон утвердил список организаций из РФ, которым грозят санкции
"Госсекретарь Рекс Тиллерсон уполномочил Госдепартамент выдать руководство общественности (конгрессу. — Прим. ред.), где будут определены лица и организации, которые являются частью или работают от имени оборонного или разведывательного сектора российского правительства. Госсекретарь подписал его, и оно (руководство) будет передано на Капитолийский холм (в конгресс США. — Прим. ред.)", — сказала Науэрт на брифинге.

Санкции против ФСБ и "Ростеха"

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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Список организаций, в отношении которых возможны новые санкции США, включает ФСБ, СВР и ГРУ, сообщила газета New York Times со ссылкой на документ, направленный госдепартаментом в конгресс.

В числе предприятий, концернов и организаций, включенных в список, фигурируют, в частности, "Рособоронэкспорт", "Калашников", "Ростех" и другие.

Сам перечень не опубликован, поскольку он носит закрытый характер. При этом факт подготовки госдепартаментом документа не означает автоматического введения ограничений.

"Неблагодарное дело"

Заботиться об ответных мерах на возможные санкции со стороны Соединенных Штатов — неблагодарное дело, заявил РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров, подчеркнув, что Россия настроена на развитие бизнеса.

"Знаете, постоянно заботиться об ответных мерах — это не самое благодарное занятие. Мы в первую очередь заинтересованы в развитии отношений и бизнеса", — сказал он в Нью-Йорке в кулуарах собрания делового совета Россия-США.

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Больших последствий для российских банков из-за новых санкций не ожидается
Мантуров также отметил, что Москва не может запретить вводить новые санкции против российских компаний, но рассчитывает на разумный подход Белого дома.

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, расширяющий санкции против российской экономики. Новый пакет ограничительных мер станет самым масштабным с начала 2014 года. Документ предусматривает сокращение максимального срока финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, а также вводит ограничения против энергетических проектов страны, в том числе в Европе.

В Кремле законопроект оценили "крайне негативно". После его одобрения в конгрессе Москва предписала сократить персонал американских дипломатических миссий в России.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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