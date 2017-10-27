Документы ЦРУ: аноним сообщил СМИ о "важных новостях" до убийства Кеннеди

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Провинциальная британская газета за 25 минут до убийства американского президента Джона Кеннеди в ноябре 1963 года получила анонимный телефонный звонок с сообщением о "больших новостях" из США, свидетельствуют рассекреченные архивные документы, которые доступны на сайте Национальных архивов США.

"Британская служба безопасности (MI-5) сообщила, что в 18.05 GMT 22 ноября репортеру из газеты Cambridge News в Кембридже позвонил неизвестный и посоветовал связаться с американским посольством в Лондоне в связи с некими важными известиями", — говорится в докладной записке замдиректора ФБР Джеймса Энглтона на имя главы ведомства.

В четверг около 3 тысяч документов об убийстве президента Джона Кеннеди в 1963 году впервые опубликованы в США — база данных из 2891 документа доступна на сайте Национальных архивов. Это очередная порция документов — предыдущая была опубликована 24 июля и содержала 3,9 тысячи документов.

Британские СМИ отмечают, что записка с сообщением об анонимном звонке была опубликована еще в июльском массиве документов, но тогда осталась незамеченной.

Джон Фицджеральд Кеннеди был убит в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Двумя днями позже Освальд был застрелен в полицейском участке Далласа Джеком Руби в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму.