ВСУ обстреляли территорию ЛНР восемь раз за сутки, заявили в республике

ЛУГАНСК, 27 окт — РИА Новости. Украинские силовики восемь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Первомайск, Долгое, Калиново, Алмазное, Желобок, Лозовое.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.
Украинские силовики, в свою очередь, заявили в пятницу, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 20 раз открывали огонь по их позициям, один военный получил травму.
По информации силовиков, на приморском направлении обстрелы велись из 82-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов, стрелкового оружия в районе Гнутово.
Сообщается, что на донецком направлении опорные пункты силовиков обстреливались из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на луганском направлении под огнем гранатометов и стрелкового оружия оказались позиции силовиков вблизи Станицы Луганской.