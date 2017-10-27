ВСУ обстреляли территорию ЛНР восемь раз за сутки, заявили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (275)

ЛУГАНСК, 27 окт — РИА Новости. Украинские силовики восемь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие ", — заявляют в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Первомайск, Долгое, Калиново, Алмазное, Желобок, Лозовое.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили в пятницу, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 20 раз открывали огонь по их позициям, один военный получил травму.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 20 раз нарушили перемирие… В результате боевых действий один украинский военный получил боевую травму", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

По информации силовиков, на приморском направлении обстрелы велись из 82-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов, стрелкового оружия в районе Гнутово.

Сообщается, что на донецком направлении опорные пункты силовиков обстреливались из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на луганском направлении под огнем гранатометов и стрелкового оружия оказались позиции силовиков вблизи Станицы Луганской.