Госдеп упразднил пост координатора по санкциям

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госдепартамент подтверждает упразднение поста координатора по санкциям, сообщил РИА Новости представитель госдепа.

"Да, мы уведомили в прошлом месяце конгресс о предложенных изменениях по ряду специальных посланников, в том числе упразднение поста специального координатора по санкционной политике и передачу его полномочий сотрудникам политического планирования", — сказал представитель госдепартамента.

Ранее журнал Foreign Policy сообщил, что госсекретарь Рекс Тиллерсон упразднил должность координатора по санкциям в госдепе, которую ранее занимал чиновник в ранге посла. По заявлению представителя госдепартамента, это "не новая информация".

По данным журнала, теперь эти функции закреплены за дипломатом более низкого ранга Дэвидом Тесслером, замглавы офиса по политическому планированию.

Ранее госдепартамент уже критиковали в конгрессе за то, что внешнеполитическое ведомство пропустило крайний срок уведомления конгресса о том, какие российские компании оно может в будущем внести в список санкций по новому закону. Список был предоставлен конгрессу в четверг, 26 октября.

Представитель сенатора Бена Кардина, председателя международного комитета сената, заявил, что должность координатора по санкциям, видимо, упразднена в рамках "реорганизационного беспорядка" в госдепартаменте.

При этом Дэниел Фрид, который был координатором по санкциям в госдепе при президенте Бараке Обаме, сказал изданию, что речь не обязательно идет о том, чтобы Тиллерсон не придавал значения санкциям.

"Нельзя из этого делать вывод об отсутствии приверженности санкциям", — сказал Фрид.