Госдеп упразднил пост координатора по санкциям

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госдепартамент подтверждает упразднение поста координатора по санкциям, сообщил РИА Новости представитель госдепа.
"Да, мы уведомили в прошлом месяце конгресс о предложенных изменениях по ряду специальных посланников, в том числе упразднение поста специального координатора по санкционной политике и передачу его полномочий сотрудникам политического планирования", — сказал представитель госдепартамента.
По данным журнала, теперь эти функции закреплены за дипломатом более низкого ранга Дэвидом Тесслером, замглавы офиса по политическому планированию.
Ранее госдепартамент уже критиковали в конгрессе за то, что внешнеполитическое ведомство пропустило крайний срок уведомления конгресса о том, какие российские компании оно может в будущем внести в список санкций по новому закону. Список был предоставлен конгрессу в четверг, 26 октября.
При этом Дэниел Фрид, который был координатором по санкциям в госдепе при президенте Бараке Обаме, сказал изданию, что речь не обязательно идет о том, чтобы Тиллерсон не придавал значения санкциям.
"Нельзя из этого делать вывод об отсутствии приверженности санкциям", — сказал Фрид.