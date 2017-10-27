В США опубликовали около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Около трех тысяч документов об убийстве президента Джона Кеннеди в 1963 году впервые опубликованы в США по распоряжению президента Дональда Трампа – база данных из 2891 материала доступна на сайте Национальных архивов.
Это очередная порция документов — предыдущая была опубликована 24 июля и содержала 3,9 тысячи документов. Еще несколько тысяч будут опубликованы до конца апреля 2018 года, сообщил ранее Белый дом.
Редактирование документов
"Национальные архивы распространят дополнительные документы с редактированием только в очень редких случаях, до крайнего срока 26 апреля 2018 года", — заявила Сандерс.
Президент Дональд Трамп заявил, что общество заслуживает самой полной информации об этом событии. При этом глава государства отметил, что по соображениям национальной безопасности у него нет выбора, кроме как позволить ведомствам отредактировать определенные части текста.
Реакция СССР на убийство Кеннеди
"Источник, который в прошлом поставлял надежную информацию и который находился в России в момент убийства покойного президента Джона Кеннеди, сообщил 4 декабря 1963 года, что новость об убийстве президента Кеннеди донеслась до советских граждан почти сразу после происшествия. Она была встречена с большим шоком и оцепенением, колокола церквей звонили в память о президенте Кеннеди", — говорится в документе ФБР, подписанном его тогдашним директором Эдгаром Гувером.
Убийца Кеннеди общался с советским дипломатом
Ли Харви Освальд, убийца 35-го президента США Джона Кеннеди, за два месяца до преступления в ходе визита в Мехико общался с советским дипломатом, который, по данным американской разведки, был сотрудником КГБ, говорится в другом рассекреченном документе ЦРУ.
При этом в документе утверждается, что Костиков был агентом КГБ. "Он является оперативным сотрудником в операции, которая, очевидно, спонсируется 13-м управлением КГБ, ответственным за саботаж и убийства", — утверждается в материалах.
Убийство Кеннеди пришлось на пик холодной войны. Примерно за год до убийства так называемый Карибский кризис поставил мир на грань ядерной войны, однако совместными усилиями СССР и США его удалось урегулировать.