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В США опубликовали около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди

07:0627.10.2017
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© AP PhotoЛи Харви Освальд в полицейском участке в Далласе после допросов. 23 ноября 1963Ли Харви Освальд в полицейском участке в Далласе после допросов. 23 ноября 1963
© AP Photo

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Около трех тысяч документов об убийстве президента Джона Кеннеди в 1963 году впервые опубликованы в США по распоряжению президента Дональда Трампа – база данных из 2891 материала доступна на сайте Национальных архивов.

Это очередная порция документов — предыдущая была опубликована 24 июля и содержала 3,9 тысячи документов. Еще несколько тысяч будут опубликованы до конца апреля 2018 года, сообщил ранее Белый дом.

Редактирование документов

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 26 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Захарова удивилась вопросу о поисках "русского следа" в деле Кеннеди
Документы по убийству 35-го президента США Джона Кеннеди будут содержать лакуны лишь в редких случаях, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Национальные архивы распространят дополнительные документы с редактированием только в очень редких случаях, до крайнего срока 26 апреля 2018 года", — заявила Сандерс.

Президент Дональд Трамп заявил, что общество заслуживает самой полной информации об этом событии. При этом глава государства отметил, что по соображениям национальной безопасности у него нет выбора, кроме как позволить ведомствам отредактировать определенные части текста.

Реакция СССР на убийство Кеннеди

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© AP Photo
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Убийство президента США Джона Кеннеди в 1963 году вызвало шок в СССР, и по президенту США даже звонили колокола в церквях, утверждается в рассекреченном документе ФБР от 1966 года.

"Источник, который в прошлом поставлял надежную информацию и который находился в России в момент убийства покойного президента Джона Кеннеди, сообщил 4 декабря 1963 года, что новость об убийстве президента Кеннеди донеслась до советских граждан почти сразу после происшествия. Она была встречена с большим шоком и оцепенением, колокола церквей звонили в память о президенте Кеннеди", — говорится в документе ФБР, подписанном его тогдашним директором Эдгаром Гувером.

Убийца Кеннеди общался с советским дипломатом

Ли Харви Освальд, убийца 35-го президента США Джона Кеннеди, за два месяца до преступления в ходе визита в Мехико общался с советским дипломатом, который, по данным американской разведки, был сотрудником КГБ, говорится в другом рассекреченном документе ЦРУ.

Президент США Джон Кеннеди. Архивное фото
© РИА Новости
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Биография Джона Кеннеди
"Согласно перехваченному звонку из Мехико, Ли Освальд 28 сентября 1963 года был в советском посольстве и говорил с консулом Валерием Владимировичем Костиковым. Об этом стало известно, когда Освальд позвонил в советское посольство 1 октября и на ломаном русском назвался по имени, заявил о вышеуказанной встрече и попросил охранника, который ответил на звонок, было ли что-то новое "относительно телеграммы в Вашингтон". Охранник проверил и сказал Освальду, что запрос отправлен, но ничего еще не получено", — говорится в рассекреченном документе ЦРУ.

При этом в документе утверждается, что Костиков был агентом КГБ. "Он является оперативным сотрудником в операции, которая, очевидно, спонсируется 13-м управлением КГБ, ответственным за саботаж и убийства", — утверждается в материалах.

Убийство Кеннеди пришлось на пик холодной войны. Примерно за год до убийства так называемый Карибский кризис поставил мир на грань ядерной войны, однако совместными усилиями СССР и США его удалось урегулировать.

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