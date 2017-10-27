"Я бы дружил с Путиным": британцы отреагировали на пуски российских ракет

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Ряд британских СМИ, среди которых Mirror, Daily Mail и The Sun, опубликовали материалы, посвященные запуску в России сразу четырех межконтинентальных баллистических ракет. В текстах, среди прочего, приводятся характеристики перспективной ракеты Сармат РС-28. Статьи вызвали активные дискуссии в комментариях.

Некоторые пользователи поразились мощи российского оружия.

"Хватит одной ракеты, чтобы уничтожить всю Великобританию, а у них таких 10 тысяч. Вот поэтому они никогда не будут воспринимать нас всерьез. Мы как джек-рассел-терьер в мире политики", — пишет пользователь под ником ThePatriot из Англии.

Сразу несколько пользователей подвергли критике действия западных политиков.

"Зачем России уничтожать Великобританию? Им что нужны 1,5 триллиона наших долгов?" — иронизирует британский читатель no_one

"В этом время ЕС продолжает провокации и давление на Востоке, пытаясь повлиять, подкупить и дестабилизировать Украину. Раздражать медведя — исключительно глупая политика, и в один прекрасный день дураки-строители евро-империи могут зайти слишком далеко", — пишет Rex из Йоркшира.

"Меня поражает, что люди воспринимают Россию как угрозу Западу. Единственная угроза для нас и нашего образа жизни это миллионы тех, кого мы пригласили жить среди нас", — заявил AJB из Слифорда.

"Путин не идиот, я бы предпочел дружить с ним, чем быть врагами", — написал Mr European из Лондона.

Отметились в комментариях те, кто относится скептически к возможностям российских ракет.

"Пока они не приведут в действие боеголовку, чтобы доказать, что она работает, их заявления ничего не стоят. То, что они показывают систему доставки, не означает, что боезаряд настоящий. Мы все знаем, что Россия преувеличивает свои достижения", — сомневается GHynson.

"Поправка – мы все знаем, как Запад постоянно говорит, что Россия все преувеличивает. Россия на несколько световых лет дальше, чем вы думаете", — ответил ей Ttruthurts.

Многие пользователи призывают к миру.

"Взаимное уничтожение двух стран – путь к гибели такой прекрасной планеты", — пишет MentoMan из Уорикшира.

"Если Россия допустит выброс такого количества радиации над Великобританией, то она распространится по планете за несколько недель и нанесет непоправимый урон. Единственными победителями будут те, кто погибнет раньше", — отмечает New World Border из Ливерпуля.

В России в четверг прошла тренировка по управлению Стратегическими ядерными силами, в ее рамках с космодрома Плесецк был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь" по полигону Кура.

Кроме того, атомная подводная лодка Тихоокеанского флота осуществила залповый пуск двух баллистических ракет из акватории Охотского моря по полигону Чижа (Архангельская область), а из акватории Баренцева моря атомной подводной лодкой Северного флота был осуществлен пуск баллистической ракеты по полигону Кура.