В Бангкоке прошла церемония сбора мощей и пепла покойного короля Таиланда

БАНГКОК, 27 окт – РИА Новости. Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама X) провел утром в пятницу, в третий день пятидневных королевских похорон, церемонию сбора мощей и пепла своего отца, покойного короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX), в королевском крематории, где тело покойного монарха было кремировано в четверг.

Мощи и пепел покойного монарха были раздельно помещены в шесть королевских ритуальных урн и перенесены из крематория в королевский павильон крематория, где в настоящее время под председательством короля Маха Ватчиралонгкона проходит религиозная церемония жертвования пищи и монашеских одежд буддийским монахам. По буддийской традиции дарения монахам на похоронах добавляют хорошей кармы покойному в его загробной жизни. Получив дары, монахи читают мантры и молятся за душу усопшего монарха. Такие церемонии всегда проводятся утром, так как буддийские монахи не имеют права принимать пищу с полудня и до рассвета следующего дня.

После окончания церемонии в королевском павильоне, построенном одновременно с королевским крематорием специально для похорон короля Рамы IX, ритуальные урны с мощами и пеплом покойного короля будут перенесены в Храм Изумрудного Будды и тронный зал Дусит Маха Прасат расположенного рядом Большого королевского дворца, где реликвии останутся до воскресенья, прежде чем мощи покойного короля будут захоронены в королевской усыпальнице тронного зала Чакри Маха Прасат Большого королевского дворца, а пепел – в буддийских храмах Ват Ратчабопхит и Ват Боворннивет. Мощи и пепел монарха проследуют в Большой королевский дворец в ходе церемониальной процессии на Большом и Малом королевских паланкинах в сопровождении царствующего короля, членов королевской семьи, членов королевского тайного совета, премьер-министра, министров кабинета и придворных.

В Храме Изумрудного Будды и тронном зале Дусит Маха Прасат в пятницу и субботу пройдут религиозные церемонии у ритуальных урн с мощами и пеплом покойного монарха.