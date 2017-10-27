В США рассказали о реакции СССР на убийство Кеннеди

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Убийство президента США Джона Кеннеди в 1963 году вызвало шок в СССР, и по президенту США даже звонили колокола в церквях, утверждается в рассекреченном документе ФБР от 1966 года.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился обнародовать очередную порцию почти в 3 тысячи документов об убийстве Кеннеди. Еще тысячи документов будут рассмотрены, отредактированы и опубликованы до конца апреля 2018 года.

"Источник, который в прошлом поставлял надежную информацию и который находился в России в момент убийства покойного президента Джона Кеннеди, сообщил 4 декабря 1963 года, что новость об убийстве президента Кеннеди донеслась до советских граждан почти сразу после происшествия. Она была встречена с большим шоком и оцепенением, колокола церквей звонили в память о президенте Кеннеди", — говорится в документе ФБР, подписанном его тогдашним директором Эдгаром Гувером.

Описываются также встречи советских дипломатов и сотрудников КГБ, посвященные реакции на убийство. Так, источник сообщил ФБР, что постоянный представитель СССР при ООН Николай Федоренко собрал сотрудников, сообщил им о том, что в СССР скорбят об убийстве Кеннеди и что у того было взаимопонимание с Москвой "до некоторой степени", а также что Кеннеди хотел улучшить отношения двух стран. Также глава резидентуры КГБ в Нью-Йорке полковник Борис Иванов собрал своих сотрудников и сообщил им, что убийство Кеннеди было "проблемой", говорится в отчете ФБР. Кто был источником, сообщавшим о встречах в советском постпредстве и консульстве, в документе не говорится.

Убийство Кеннеди пришлось на пик холодной войны. Примерно за год до убийства так называемый Карибский кризис поставил мир на грань ядерной войны, однако совместными усилиями СССР и США его удалось урегулировать.