Мантуров назвал ответные меры на санкции США "неблагодарным делом"

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Заботиться об ответных мерах на возможные санкции со стороны Соединенных Штатов – неблагодарное дело, заявил РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров, подчеркнув, что Россия настроена на развитие бизнеса.

"Знаете, постоянно заботиться об ответных мерах — это не самое благодарное занятие. Мы в первую очередь заинтересованы в развитии отношений и бизнеса", — сказал он в Нью-Йорке в кулуарах собрания делового совета Россия-США.

Мантуров также отметил, что Москва не может запретить вводить новые санкции против российских компаний, но рассчитывает на разумный подход Белого дома.

"Если администрации (США) важно имплементировать санкции в отношении конкретных компаний, мы не можем запрещать", — сказал Мантуров.

"Но при этом, мы рассчитываем, что это будет разумный подход. Соответственно, это не должно повлиять на бизнес", — добавил министр.

Мантуров подчеркнул, что российские предприятия адаптировались к условиям санкций, предприятия, перечисленные в списке госдепа, уже есть в санкционном листе, новости в этом нет.

"С точки зрения списка, основной список компаний, который сейчас был опубликован, так они, собственно, там и были. Большой новости для нас это не составит", — сказал он.

Санкции против ФСБ и "Ростеха"

© AP Photo / Luis M. Alvarez Госдеп посетовал на сложность составления санкционного списка против России Газета New York Times со ссылкой на документ, направленный госдепартаментом в конгресс, сообщила, что список организаций, в отношении которых возможны новые санкции США, включает ФСБ, СВР и ГРУ, а также 33 оборонных предприятия.

В числе предприятий, концернов и организаций, включенных в список, фигурируют, в частности, "Рособоронэкспорт", "Калашников", "Ростех" и другие.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон ранее утвердил список лиц и организаций, связанных с российским оборонно-промышленным комплексом и разведкой, против которых могут ввести санкции. Перечень не опубликован, поскольку он носит закрытый характер.

"Защитить Америку"

Американские сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин ранее призвали президента США Дональда Трампа принять меры, обеспечивающие "полное исполнение" санкций против Москвы, сообщает The Hill

Сенаторы направили в Белый дом письмо, в котором напомнили о необходимости определиться с тем, как будет применяться закон о санкциях. Авторы обращения добавили, что Трамп должен обеспечить полное исполнение санкций против российских энергокомпаний и сотрудничать по этому вопросу с европейскими союзниками.