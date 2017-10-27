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Мантуров назвал ответные меры на санкции США "неблагодарным делом"

Сюжет:
Санкции в отношении России (6303)
06:1927.10.2017
(обновлено: 06:22 27.10.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фотоМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Заботиться об ответных мерах на возможные санкции со стороны Соединенных Штатов – неблагодарное дело, заявил РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров, подчеркнув, что Россия настроена на развитие бизнеса.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Источник: Россия может ограничить сотрудничество с США в космосе
"Знаете, постоянно заботиться об ответных мерах — это не самое благодарное занятие. Мы в первую очередь заинтересованы в развитии отношений и бизнеса", — сказал он в Нью-Йорке в кулуарах собрания делового совета Россия-США.

Мантуров также отметил, что Москва не может запретить вводить новые санкции против российских компаний, но рассчитывает на разумный подход Белого дома.

"Если администрации (США) важно имплементировать санкции в отношении конкретных компаний, мы не можем запрещать", — сказал Мантуров.

Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 29 сентября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Госдума разработает законопроект о противодействии санкционной политике США
"Но при этом, мы рассчитываем, что это будет разумный подход. Соответственно, это не должно повлиять на бизнес", — добавил министр.

Мантуров подчеркнул, что российские предприятия адаптировались к условиям санкций, предприятия, перечисленные в списке госдепа, уже есть в санкционном листе, новости в этом нет.

"С точки зрения списка, основной список компаний, который сейчас был опубликован, так они, собственно, там и были. Большой новости для нас это не составит", — сказал он.

Санкции против ФСБ и "Ростеха"

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Госдеп посетовал на сложность составления санкционного списка против России
Газета New York Times со ссылкой на документ, направленный госдепартаментом в конгресс, сообщила, что список организаций, в отношении которых возможны новые санкции США, включает ФСБ, СВР и ГРУ, а также 33 оборонных предприятия.

В числе предприятий, концернов и организаций, включенных в список, фигурируют, в частности, "Рособоронэкспорт", "Калашников", "Ростех" и другие.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон ранее утвердил список лиц и организаций, связанных с российским оборонно-промышленным комплексом и разведкой, против которых могут ввести санкции. Перечень не опубликован, поскольку он носит закрытый характер.

"Защитить Америку"

Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
США пообещали вскоре объявить результаты пересмотра антироссийских санкций
Американские сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин ранее призвали президента США Дональда Трампа принять меры, обеспечивающие "полное исполнение" санкций против Москвы, сообщает The Hill.

Сенаторы направили в Белый дом письмо, в котором напомнили о необходимости определиться с тем, как будет применяться закон о санкциях. Авторы обращения добавили, что Трамп должен обеспечить полное исполнение санкций против российских энергокомпаний и сотрудничать по этому вопросу с европейскими союзниками.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Алексей Голиков
Заботиться об ответных мерах на возможные санкции со стороны Соединенных Штатов – неблагодарное дело, заявил РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.
Так скоро же Новый Год! Ёлка в Кремле намечается. Пригласите снова америкашек с детёнышами на праздник в ответ на санкции. Может они расчувствуются, расплачутся и снимут их. А , Дениска?
06:37
27.10.2017
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