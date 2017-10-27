Мантуров назвал ответные меры на санкции США "неблагодарным делом"

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Заботиться об ответных мерах на возможные санкции со стороны Соединенных Штатов – неблагодарное дело, заявил РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров, подчеркнув, что Россия настроена на развитие бизнеса.
Мантуров также отметил, что Москва не может запретить вводить новые санкции против российских компаний, но рассчитывает на разумный подход Белого дома.
"Если администрации (США) важно имплементировать санкции в отношении конкретных компаний, мы не можем запрещать", — сказал Мантуров.
Мантуров подчеркнул, что российские предприятия адаптировались к условиям санкций, предприятия, перечисленные в списке госдепа, уже есть в санкционном листе, новости в этом нет.
"С точки зрения списка, основной список компаний, который сейчас был опубликован, так они, собственно, там и были. Большой новости для нас это не составит", — сказал он.
Санкции против ФСБ и "Ростеха"
В числе предприятий, концернов и организаций, включенных в список, фигурируют, в частности, "Рособоронэкспорт", "Калашников", "Ростех" и другие.
Госсекретарь Рекс Тиллерсон ранее утвердил список лиц и организаций, связанных с российским оборонно-промышленным комплексом и разведкой, против которых могут ввести санкции. Перечень не опубликован, поскольку он носит закрытый характер.
"Защитить Америку"
Сенаторы направили в Белый дом письмо, в котором напомнили о необходимости определиться с тем, как будет применяться закон о санкциях. Авторы обращения добавили, что Трамп должен обеспечить полное исполнение санкций против российских энергокомпаний и сотрудничать по этому вопросу с европейскими союзниками.