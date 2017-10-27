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В мире

Освальд общался с советским дипломатом за два месяца до убийства Кеннеди

06:1227.10.2017
317800
© AP PhotoЛи Харви Освальд в полицейском участке в Далласе после допросовЛи Харви Освальд в полицейском участке в Далласе после допросов
© AP Photo

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Ли Харви Освальд, убийца 35-го президента США Джона Кеннеди, за два месяца до преступления в ходе визита в Мехико общался с советским дипломатом, который, по данным американской разведки, был сотрудником КГБ, говорится в одном из рассекреченных в четверг документов ЦРУ.

Американский певец Фрэнк Синатра и президент США Джоном Кеннеди
© AFP 2017
В США опубликовали около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди
Из документа следует, что телефоны советского посольства в Мехико в тот период прослушивались американскими спецслужбами. Предположений о том, чтобы Освальд был как-то связан с КГБ или КГБ было причастно к убийству Кеннеди, в документе нет. Версия о причастности СССР к убийству Кеннеди рассматривалась американскими властями наряду со множеством других, но, согласно официальным документам, не нашла подтверждения. Эпизод с явкой Освальда в посольство СССР в Мехико был описан ранее в литературе — общавшийся с Освальдом советский вице-консул Олег Нечипоренко говорил, что Освальд просил выдать ему визу в СССР.

"Согласно перехваченному звонку из Мехико, Ли Освальд 28 сентября 1963 года был в советском посольстве и говорил с консулом Валерием Владимировичем Костиковым. Об этом стало известно, когда Освальд позвонил в советское посольство 1 октября и на ломаном русском назвался по имени, заявил о вышеуказанной встрече и попросил охранника, который ответил на звонок, было ли что-то новое "относительно телеграммы в Вашингтон". Охранник проверил и сказал Освальду, что запрос отправлен, но ничего еще не получено", — говорится в рассекреченном документе ЦРУ.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом рассказал о редактировании документов по убийству Кеннеди
При этом в документе утверждается, что Костиков был агентом КГБ. "Он является оперативным сотрудником в операции, которая, очевидно, спонсируется 13-м управлением КГБ, ответственным за саботаж и убийства", — говорится в документе ЦРУ. Также утверждается, что Костиков и другой офицер КГБ Олег Брыкин, расквартированный в Нью-Йорке, по мнению ЦРУ, курировали завербованного в Европе гражданина Германии, проживавшего на тот момент в американском штате Оклахома.

"Нет ничего необычного в том, чтобы агент КГБ, находящийся на ответственном задании, имел столь открытые контакты с посольством Советского Союза. Однако у нас есть сверхсекретные советские разведывательные документы, которые описывают доктрину военной разведки. Они показывают, что очень важные агенты могут встречаться в официальных зданиях, используя для прикрытия своего присутствия какое-либо публичное дело… Также подобный контакт в официальном здании мог быть вызван невнимательностью самого агента", — говорится в документе. Из текста неясно, считали в ЦРУ агентом КГБ только консула Костикова или же подозревали в этом и Освальда.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 26 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Захарова удивилась вопросу о поисках "русского следа" в деле Кеннеди
К тексту приложено подробное досье на Костикова с описанием его внешности, семьи, поездок и так далее.

Сотрудник консульства и разведчик Нечипоренко в книге "КГБ и тайна смерти Кеннеди" описал, как Освальд явился в посольство и попросил выдать ему визу. Он произвел на Нечипоренко впечатление "взвинченного, неврастеничного человека". Освальд жаловался на слежку ФБР и говорил, что ФБР не дает ему устроиться на хорошую работу. Нечипоренко посоветовал Освальду обратиться в посольство СССР в Вашингтоне, на что тот, по утверждению советского дипломата, заявил, что "это окончится трагедией".

Освальд действительно жил с октября 1959 по май 1962 года в СССР, был женат на советской гражданке и работал на Минском радиозаводе. Получив отказ в предоставлении гражданства СССР, Освальд с семьей покинул страну и вернулся в США.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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lota1960
Опять сольют сплошную брехню. Нет веры этому народу...
06:38
27.10.2017
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Сергей Иванов
исходя из того что тут написано цру считало его агентом кгб но потом это не подтвердилось но цру знает что он агент кгб,что за брееед?
06:30
27.10.2017
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pet.g3
Вот так и знал! Виновата Россия и Путин или СССР и папа Путина...
06:22
27.10.2017
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