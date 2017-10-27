Кубинские эксперты не нашли доказательств акустических атак на дипломатов

МЕХИКО, 27 окт – РИА Новости. Кубинские эксперты не выявили никаких доказательств возможных акустических атак на американских дипломатов в Гаване, но считают, что звуки были похожи на издаваемые цикадами, говорится в показанном в четверг по государственному телевидению острова репортаже.

Ранее госдепартамент США заявлял, что ряд сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. 29 сентября госдеп опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон.

Кубинское телевидение привело высказывания подполковника МВД Франсиско Эстрады Порталеса, который заявил, что были проведены опросы соседей американского посольства и необходимые медицинские исследования. Они не выявили никаких акустических нарушений у людей, живущих в непосредственной близи от здания дипмиссии.

В то же время кубинские эксперты отметили, что имеющиеся на записях звуки весьма похожи на звуки цикад. "Мы провели испытание, аудиозапись в парке нашей столицы, и ее проанализировали. Мы провели сравнение (с записями, предоставленными американским посольством) по всем спектрам сигналов, и очевидно, что эти шумы очень похожи на звук цикад", — заявил подполковник МВД Хуан Молина Кампос.