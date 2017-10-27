Ученые выяснили, как женщины заставляют мужчин избегать контрацепции

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Группа американских ученых провела исследование среди женщин в возрасте 18-21 лет, чтобы выяснить, какие тактики они используют, чтобы убедить мужчин отказаться от контрацепции. Результаты опубликованы в издании The Journal of Sex Research.

В опросе приняли участие 235 женщин, которые рассказали о своих методах влияния на мужчин, которые они используют с 14 лет.

Согласно результатам, чаще всего (37% опрошенных) женщины убеждают партнера в отсутствии для него рисков отказа от контрацепции. Треть девушек делают упор на "приемы соблазнения". Исследователи отмечают, что эти действия, а также частое и обильное употребление алкоголя перед половым актом снижает обеспокоенность мужчин проблемой заболеваний, передающихся половым путем, что ведет к более частому отказу от презервативов и, следовательно, к росту распространения половых инфекций.

Авторы исследования настаивают на необходимости специальных просветительских программ для женщин, которые бы объясняли риски для здоровья при отказе от презервативов.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что более 80% россиян уверены в равной ответственности партнеров в вопросах контрацепции. При этом средствами предохранения пользуются более половины опрошенных, 9% из тех, кто их не использует, заявляют, что контрацепция наносит вред здоровью.